Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã tới thăm và trao hỗ trợ đợt 1 cho gia đình em Liêu Cẩm Linh số tiền 31.135.000 đồng. Trước hoàn cảnh bi đát của cô gái trẻ, chúng tôi mong các mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ.

Liêu Cẩm Linh là nhân vật trong bài viết “Gánh nặng chất vai cô gái trẻ phải nuôi cha bại liệt, mẹ tâm thân, 3 em trai nhỏ” do Báo VietNamNet đăng tải ngày 12/11/2020.

Sau một tuần kêu gọi, hơn 31 triệu đồng đã được bạn đọc gửi tặng gia đình em thông qua tài khoản của Báo VietNamNet. Để kịp thời hỗ trợ trong lúc khó khăn, chúng tôi đã tổ chức buổi trao tặng đợt 1 đến em Linh.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 31.135.000 đồng tới gia đình em Cẩm Linh. Trong buổi trao tiền có sự tham dự của một số cán bộ địa phương.

Căn nhà chỉ rộng khoảng 12m­­­­­2 không có tài sản gì đáng giá. Trên chiếc giường đơn, một người đàn ông gầy hom hem đang nằm co quắp. Cha của Linh bị tai nạn giao thông đã 3 năm nay. Sau nhiều lần phẫu thuật, đến nay, cha của em phải nằm liệt một chỗ.

“Cha em giờ càng ngày càng yếu, gần như không nhận thức được. Lúc nào cũng phải có người túc trực chăm ba. Mấy đứa em trai không được cẩn thận nên nhiều khi bác em (bà Liêu Say Liên-PV) ở thành phố phải qua chăm sóc vài ngày”, Cẩm Linh tâm sự.

Thế nhưng, bà Liên cũng chẳng thể thường xuyên ở cạnh để phụ đỡ nên Linh vẫn phải gánh trách nhiệm chủ chốt. Bởi người mẹ tâm thần chẳng thể lo toan, mà mấy đứa em trai lại chẳng thể nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Ông Liêu Say Toàn, cha của Linh bị tai nạn từ 3 năm trước. Sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị, đến nay còn nằm liệt giường.

“Em vẫn chưa biết sắp tới cha có đủ sức để ghép sọ nữa hay không, nhưng dù thế nào, em vẫn mong cha có thể khỏe mạnh lại như trước. Nếu cha cứ nằm thế này, cả mấy chị em em đều không có điểm tựa, chẳng biết bấu víu vào đâu”, cô gái 24 tuổi nghẹn ngào.

Là người thường xuyên cận kề em trai trong suốt 3 năm điều trị chấn thương, lúc này đây, bà Liêu Say Liên chỉ biết lắc đầu bất lực.

“Anh em tôi đã mang hết vốn liếng ra để cứu nó rồi. Có lúc thấy tỉnh táo cũng mừng, mà không hiểu sao sau đợt phẫu thuật ghép sọ hồi đầu năm, càng ngày sức khỏe nó càng đi xuống. Anh em tôi hết cách rồi”, bà Liên giải bày.

Sau khi đón nhận tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ, Linh đã có thể tạm gác nỗi lo về chi phí những ngày tới. Nhưng để có tiền đưa cha đi điều trị trở lại thì hơn 30 triệu đồng vẫn chưa đủ. Dù không muốn mang quá nhiều món nợ ân tình, nhưng giờ đây, em chẳng còn điểm tựa.

Xót xa cho hoàn cảnh của Linh còn quá trẻ đã phải đánh đổi tương lai, thanh xuân để lo cho gia đình, Báo VietNamNet mong bạn đọc chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ em một phần gánh lo này.

Khánh Hòa

