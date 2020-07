MS 2020.165

Sau khi gia đình phải gánh một khoản nợ lớn do chồng chị Bình bị tai nạn dập phổi, mới đây, con gái chị, bé Phạm Thị Như Anh lại phát hiện mắc ung thư máu.

Khuôn mặt hốc hác do trải qua nhiều đêm trắng bên giường bệnh con, chị Nguyễn Thị Bình (thôn Tân Lập 2, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) uể oải lết từng bước đi lấy phiếu thuốc, chờ các điều dưỡng đến cắm truyền cho con. Đã nửa năm qua, cuộc sống của chị cùng con gái gắn liền với bệnh viện.

“Mình ở đây đến bao giờ nữa hả mẹ. Mẹ bảo con sẽ khỏi mà chưa biết đến bao giờ con mới khỏi để được về đi học đây. Nằm mãi trong này chán lắm mẹ ơi”, bé Phạm Thị Như Anh, con gái chị Bình ngày nào cũng hỏi mẹ như vậy.

Bé Phạm Thị Như Anh mắc bệnh ung thư máu

Chị Bình chia sẻ, mỗi lần nghe con hỏi, lòng chị lại rối như tơ vò, không biết trả lời ra sao. Đã 10 năm nay, gia đình chị chẳng có nổi một ngày được bình yên không âu lo.

Chị Bình là một người phụ nữ chân chất, tảo tần, có một mái nhà yên ấm bên chồng con. Năm 2013, chồng chị bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc ô tô tông quá mạnh khiến anh dập phổi, chấn thương toàn cơ thể.

Trải qua một loạt ca phẫu thuật phức tạp, chồng chị Bình mới giữ được tính mạng. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, anh mất hẳn khả năng lao động, chỉ làm được những công việc nhẹ ở nhà. Gia đình chị còn phải gánh thêm khoản nợ lên đến hơn 250 triệu đồng để điều trị cho chồng.

Kinh tế cả nhà bắt đầu chỉ trông chờ vào một mình chị. Mấy năm trời làm lụng vẫn chưa trả hết số nợ cũ thì đến tháng 12/2019, con gái chị, cháu Phạm Thị Như Anh (11 tuổi) bắt đầu bị nổi hạch hai bên má.

Đưa con đến 5 bệnh viện mà không nơi nào phát hiện ra bệnh, chị vẫn không bỏ cuộc. Chỉ đến khi sang bệnh viện K Tân Triều mổ hạch lấy sinh thiết, các bác sĩ kết luận Như Anh đã mắc bệnh ung thư máu.

Hai mẹ con đang gắng sức chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Nợ cũ chưa trả xong, chị Bình lại tất tưởi đi gõ cửa từng nhà cầu cứu, vay mượn thêm 70 triệu đồng cho con đi điều trị. Số tiền này quá lớn với gia đình chị, nhưng lại chỉ như muối bỏ bể cho căn bệnh. Mỗi tháng, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của bé Như Anh lên đến 40 triệu đồng.

Theo bác sĩ, bệnh của Như Anh cần phải điều trị theo phác đồ đặc biệt kéo dài. Những ngày đầu vào hóa chất, Như Anh vật vã vì đau đớn, rụng tóc và sút cân nghiêm trọng. Mỗi lần vào thuốc xong, em chẳng ăn uống được gì, chỉ cầm cự những hộp sữa, bát cháo nhỏ, có lúc ăn xong lại nôn mửa ra hết.

Chị Bình kể: “Hiện Như Anh đang điều trị tiếp tục đợt hóa chất thứ 3. Vừa rồi sức khỏe cháu ổn đinh nên được nghỉ về nhà để thi hết cấp lên lớp 6. Nhìn con mệt mỏi lê lết từng bước tới trường, vợ chồng tôi đau lòng quá cứ ôm nhau khóc".

Giờ đây, gia đình chị Bình càng thêm lao đao khi đến tiền ăn cũng không đủ. Chị đã phải nghỉ làm để chăm con, không thể kiếm thêm thu nhập. Chẳng ai nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy bất hạnh liên tiếp xảy ra, hết chồng bị tai nạn rồi đến con mắc bệnh ung thư máu, người phụ nữ khốn khổ không biết bấu víu vào đâu xoay sở.

Nhắc đến căn nhà đang ở, chị Bình ngập ngừng. Rất có thể nơi trú chân cuối cùng của gia đình chị rồi sẽ phải bán đi, nhưng liệu có đủ không cho những đơn thuốc đắt đỏ của con gái?

Phạm Bắc

