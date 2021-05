Người mẹ nghèo rơi nước mắt xúc động trước tấm lòng của quý bạn đọc hảo tâm. Số tiền 55.050.009 đồng tạm đủ để 2 con chị vượt qua thời điểm khó khăn do dịch Covid bùng phát.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao số tiền 55.050.009 đồng do bạn đọc ủng hộ cho 2 chị em Lê Trân và Lê Triệu, nhân vật trong bài viết "Sợ không có chỗ thờ cúng, bé gái mắc bệnh thận ngăn bố mẹ bán nhà".

Trong buổi trò chuyện trước đó, những giọt nước mắt của người mẹ, nỗi buồn lẫn lo lắng của cô bé Lê Trân cùng giấc ngủ nhọc nhằn của bé Lê Triệu khiến chúng tôi mãi canh cánh trong lòng.

Còn nỗi đau nào lớn hơn cảnh cha mẹ nhìn cả 2 đứa con ngày càng hao mòn, kiệt quệ và sớm có thể ra đi. Chị Cẩm cũng chẳng thể trông chờ vào người chồng từng bị ung thư dạ dạy, dù đã được điều trị nhưng đến nay chẳng có tiền đi tái khám.

Người mẹ nghèo đau đớn tột cùng khi 2 đứa con cùng bị suy thận.

Lê Trân bị suy thận mãn giai đoạn cuối đã trở nặng. Cô bé phải liên tục nhập viện để được theo dõi, đã nửa năm nay, mẹ con chị chưa được về nhà. Chị Cẩm không sợ khổ, chỉ sợ một ngày con rời vòng tay chị mà đi mất. Nghĩ đến đó, chị không khỏi đau đớn, nhiều đêm ngắm con ngủ rồi lặng lẽ khóc.

Lê Triệu cũng bị suy thận như chị gái. Bác sĩ nói với chị Cẩm phải chuẩn bị sẵn tinh thần, con trai chị cũng sắp bước sang giai đoạn phải chạy thận nhân tạo, rồi cũng sẽ như Lê Trân.

Để có tiền cứu chữa cho 2 con, vợ chồng chị đã bán hết mọi thứ trong nhà. Người chồng đau yếu của chị gắng sức đi làm cũng chẳng thể lo xuể viện phí 7-8 triệu đồng mỗi tháng.

Tấm lòng người mẹ chẳng nỡ nhìn con đau đớn, chị Cẩm cầu cứu khắp nơi. Nhờ bài viết trên Báo VietNamNet, có nhiều nhà hảo tâm thương cảm đã giúp đỡ cho mẹ con chị, cùng với đó là những lời động viên, an ủi.

Người mẹ nghèo nghẹn ngào: "Tôi thật biết ơn nhiều lắm sự giúp đỡ của các cô chú. Nếu không có số tiền này, không biết gia đình tôi có cầm cự tiếp được không. Tôi chẳng dám nghĩ đến tương lai của mấy đứa nhỏ, chỉ mong con qua được ngày nào là tôi mừng ngày ấy thôi".

Hiện tại, Báo VietNamNet vẫn tiếp tục nhận ủng hộ cho 2 chị em Lê Trân - Lê Triệu, mong quý bạn đọc hảo tâm chia sẻ để hoàn cảnh của gia đình đến được với nhiều tấm lòng thơm thảo.

Khánh Hòa

