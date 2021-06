Với mong muốn chia sẻ gánh nặng cùng “chiến sĩ” áo trắng, Tổ chức giáo dục ILA sẽ tặng gói học bổng trị giá 50 tỷ đồng (70 triệu đồng/suất) cho con của các y, bác sĩ và nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Hiện nay, cả nước đang hướng về những “điểm nóng”, nơi toàn dân, toàn quân đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với dịch bệnh, để tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho những người hùng ở tuyến đầu chống dịch. Đã có những tiếp sức không ngừng về vật chất cũng như tinh thần từ nhiều tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội.

Số tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 cũng đang tăng nhanh, thể hiện rõ sự chung tay ủng hộ của nhiều người dân, doanh nghiệp, tổ chức, với mong muốn dịch bệnh được sớm kiểm soát để Việt Nam trở lại với trạng thái bình thường mới.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thắp sáng khắp Việt Nam với hy vọng cả nước sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh

Không đứng ngoài những đóng góp chung của toàn xã hội, cũng như thể hiện lòng tri ân sâu sắc và mong muốn tiếp sức theo cách của riêng mình, Tổ chức giáo dục ILA quyết định trao tặng các suất học bổng đặc biệt với tổng trị giá 50 tỷ đồng dành cho con các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

ILA mong muốn góp phần giúp những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch cảm thấy an tâm và ấm lòng hơn khi làm nhiệm vụ xa nhà, khi họ đã không thể dành thời gian cận kề chăm lo cho những đứa trẻ vắng cha, mẹ. Đây là học bổng toàn phần cho 1 năm học tại ILA, mỗi học bổng có giá trị tương đương 70 triệu đồng.

ILA tặng gói học bổng đặc biệt 50 tỷ đồng cho con của các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19

Bà Trần Xuân Dzu, Tổng Giám Đốc ILA chia sẻ: “Chương trình này là tâm huyết và nỗ lực lớn của ILA trong bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch. Những khóa học cùng ILA được thiết kế dành cho những công dân toàn cầu tương lai, cũng chính là những công dân nhỏ tuổi ít nhiều chịu ảnh hưởng của đại dịch này.

Chúng tôi tin vào triết lý giáo dục thay đổi cuộc đời, và góp phần thay đổi thế giới. Việc trau dồi ngôn ngữ, xây dựng kỹ năng là nền tảng thiết yếu giúp các em sẵn sàng thích ứng với thế giới tương lai đầy bất ngờ”.

ILA kỳ vọng sau thời gian các con trải nghiệm khóa học một năm cùng ILA, các gia đình sẽ nhận ra sự thay đổi tích cực và rõ rệt về khả năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, sáng tạo và tư duy logic, phản biện… của các con. Đó chính là món quà cảm ơn kèm theo sự tự hào mà các con gửi đến phụ huynh của mình, những “người hùng áo trắng” đã không ngại nguy khó trong những tháng ngày quên mình ở tuyến đầu chống dịch.

Học sinh của 45 chi nhánh ILA trên toàn sẽ cùng tri ân các “chiến sĩ áo trắng” qua hoạt động chụp ảnh kèm thông điệp "Thank you! We love you”

Song song đó, Tổ chức Giáo dục ILA cũng gửi tặng 20.000 khẩu trang y tế đến các bệnh viện và điểm nóng của tâm dịch. ILA cũng sẽ phát động toàn thể học viên chụp ảnh với thông điệp "Thank you! We love you” để bày tỏ lòng tri ân chân thành đến lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.

Thông qua hoạt động tri ân này, ILA mong muốn lan tỏa hơn nữa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng không chỉ trong 45 chi nhánh ILA trên toàn quốc, mà còn với toàn xã hội.

ILA là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển tại Việt Nam, khởi đầu bằng đào tạo tiếng Anh cho mọi lứa tuổi với 100% giáo viên có trình độ bản ngữ. Hướng đến mục tiêu đào tạo những thế hệ tương lai không chỉ có khả năng thích nghi với mọi sự thay đổi, mà còn góp phần thay đổi thế giới, ILA đem đến một nền tảng giáo dục ưu việt với chương trình đào tạo đa dạng các môn học và kỹ năng. Song hành với hoạt động giáo dục, ILA luôn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, với các chương trình học bổng cho học sinh khó khăn hằng năm, xây trường học ở vùng sâu, dạy tiếng Anh ở các mái ấm... Hiện, ILA đang trực tiếp liên hệ các bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc để trao tặng học bổng cho con các y, bác sĩ, cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Mọi thông tin về chương trình học bổng gửi trực tiếp qua email: csr@ilavietnam.edu.vn

Vĩnh Phú