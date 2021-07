Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng đã ký quyết định hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 số tiền 1,5 triệu đồng/người từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo quyết định, những lao động tự do có thu nhập chính từ ngành, nghề thuộc đối tượng như: thu gom rác, phế liệu; thợ phụ hồ, giúp việc nhà, trông giữ trẻ; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm truyền thống, tài xế lái xe dịch vụ, lái đò ngang - dọc; người bán hàng rong; phục vụ giúp việc trong hoạt động ăn uống, lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ; phục vụ giúp việc trong các cơ sở giáo dục công lập, tư thục; chăm sóc sức khỏe (massage, gội đầu, y học cổ truyền); nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng) bị tạm dừng công việc chính, bị giảm thu nhập tác động đến đời sống sinh hoạt và gặp khó khăn. Thời gian bị tạm dừng từ ngày 1/5 - 31/12/2021 theo quyết định hoặc chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với đối tượng là bán vé số lẻ bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mức hỗ trợ là 60.000 đồng/người/ngày, được áp dụng cho 15 ngày, và được đảm bảo từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng.