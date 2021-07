MS 2021.201

Vụ tai nạn nghiêm trọng cách đây 1 năm để lại di chứng khiến em Tuấn Anh một lần nữa đối diện với hiểm nguy, tương lai trở nên mờ mịt.

Chúng tôi về nhà ông Lô Thanh Long tại xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào một ngày hè nắng như đổ lửa. Bà Lô Thị Hường, vợ ông Long tiếp đón chúng tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Con trai của ông bà, em Lô Tuấn Anh mới ngoài 20 tuổi, sau 1 vụ tai nạn mà lỡ hẹn với cả tương lai của mình.

Tuấn Anh ngồi trên xe lăn sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Gia đình Tuấn Anh sống chủ yếu nhờ làm nông tại một xã miền núi cách thị trấn Quỳ Hợp 15km, thuộc diện dân tộc thiểu số. Mặc dù còn khó khăn song ông Long, bà Hường luôn nỗ lực để con cái có điều kiện học hành, với mơ ước con chữ sẽ đưa những đứa con của mình thoát nghèo. Vì vậy, vượt qua rất nhiều trở ngại và khó khăn, anh trai của Tuấn Anh đã tốt nghiệp Đại học Vinh; chị gái em cũng tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Còn với Tuấn Anh, em thi đỗ cả 2 trường Đại học: Đại học Vinh và Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng vì lúc đó nhà nghèo, 2 anh chị vẫn còn đi học, không muốn bố mẹ vất vả nên em chọn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, chuyên ngành sửa chữa ô tô.

Ngoài đi học ở trường, Tuấn Anh ngày đi dạy thêm Karatedo, tối đi làm tại nhà hàng trên đường Lê Mao (TP. Vinh) để phụ giúp bố mẹ. Em cũng nuôi mơ ước dành dụm tiền để sau khi tốt nghiệp, đi làm lấy kinh nghiệm rồi sẽ tự mở xưởng riêng của mình.

Tuấn Anh đi dạy karatedo kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống

Nhưng, ngày 18/10/2020, tai nạn bất ngờ ập đến khiến ước mơ của chàng trai hiếu thảo trở nên dang dở. Trong lúc đi trên đường từ nhà xuống trường học, xe máy do Tuấn Anh điều khiển đã va chạm với một chiếc container dẫn đến em bị dập vỡ hết sọ trán, nứt xương bướm, máu chảy ồ ạt từ mắt, mũi tai. Bệnh viện Ba Lan - Vinh trả về, tuy nhiên cha mẹ vẫn nuôi hy vọng, đưa con ra Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu.

“Trước khi lên bàn mổ, các bác sĩ đánh giá điểm glaslow (là một công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính) của Tuấn Anh chỉ chưa đến 3 điểm nữa nên gia đình phải xác định mọi trường hợp xấu nhất xảy ra. Ngay cả khi có thể cứu sống thì Tuấn Anh cũng có thể trở thành người sống thực vật. Vì thương con nên gia đình quyết định mổ”, bà Hường đau xót.

Ca mổ thành công tốt đẹp nhưng vì xương dập quá nặng, không thể dùng lại được, em phải điều trị phục hồi 23 ngày tại Bệnh viện E rồi mới chuyển qua khoa Phẫu thuật thần kinh. Sau một thời gian, em được chuyển về bệnh viện Ba Lan (TP Vinh) nằm khoa Hồi sức tích cực chống độc 1 tuần, rồi chuyển về Bệnh viện Tây Bắc – Nghĩa Đàn điều trị hơn 3 tuần.

Sau gần 2 tháng, mắt Tuấn Anh bắt đầu nhìn lại được. Em cũng nhận biết được xung quanh, tay cử động… Thêm 2 tháng phục hồi chức năng, em tự ăn, đi lại và giao tiếp với mọi người. Niềm hy vọng về sự sống nhen nhóm trong gia đình nghèo, cũng như nuôi hy vọng Tuấn Anh sớm trở về cuộc sống bình thường như trước đây.

Tuấn Anh khi chưa bị tai nạn

Không ngờ, sau Tết Âm lịch, em bắt đầu yếu dần. Vì dịch bệnh không thể ra Hà Nội, gia đình đưa em quay trở lại Bệnh viện Ba Lan để lắp lại hộp sọ nhân tạo. Ca mổ không thành công, từ đó đến nay, Tuấn Anh chỉ có thể ngồi một chỗ trên xe lăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Chi phí chữa trị cho Tuấn Anh tính đến nay đã gần 600 triệu đồng. “Chúng tôi chỉ làm nông, thu nhập không cao, tiền làm được bao nhiêu đều đầu tư hết cho các con ăn học. Nhà tôi cũng đang chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi hay đau ốm. Giờ sức cùng lực kiệt, không biết lấy đâu ra tiền để cứu con trai", bà Hường ôm mặt khóc nấc.

Được biết, anh trai Tuấn Anh ra trường đúng lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa xin được việc, phải ra Bắc Ninh xin làm công nhân nhưng công việc không ổn định. Chị gái em cũng vừa tốt nghiệp, hiện đang làm việc cho một bệnh viện theo diện hợp đồng, thu nhập thấp. Mọi chi phí điều trị cho Tuấn Anh chủ yếu do vay mượn, nhưng vì vay quá nhiều nên bây giờ không thể hỏi thêm ai được nữa.

Bác sĩ cho biết, Tuấn Anh cần điều trị khoảng 1 năm nữa sẽ có hy vọng trở lại bình thường, nhưng lúc này đây, gia đình em đã bế tắc, chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Nguyễn Nhường

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Lô Thanh Long (bố Tuấn Anh), xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An. SĐT 034 882 9623

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.201 (em Lô Tuấn Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436