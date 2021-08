Trong tháng 8 vừa qua, hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sủi thanh nhiệt Livecool đã được gửi đến người dân tại nhiều địa phương trên cả nước giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng trong mùa dịch.

Bổ sung vitamin C là một trong những phương pháp hỗ trợ tăng sức đề kháng trong mùa dịch. Hàm lượng vitamin C nên bổ sung mỗi ngày trong khoảng từ 65-90mg cho người từ 14 tuổi trở lên (theo công bố về lượng vitamin C tiêu chuẩn của Viện y tế Quốc gia Hoa kỳ) giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ tăng sức đề kháng, đồng thời hạn chế tác dụng phụ khi sử dụng vitamin C liều cao - gây các bệnh về tiêu hóa, sỏi thận. . .

Bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) sủi thanh nhiệt Livecool với chiết xuất thảo dược kết hợp cùng Vitamin C với hàm lượng tiêu chuẩn (70mg) không những hỗ trợ thanh nhiệt, hỗ trợ giảm nóng trong mà còn hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Livecool gửi tặng bộ sản phẩm TPBVSK đến Bệnh viện đa khoa thị trấn Trạm Trôi (Hà Nội)

Hiểu được tính quan trọng của việc tăng sức đề kháng mùa dịch cũng như sự khó khăn do dịch bệnh gây ra với người dân ở nhiều vùng miền trên khắp cả nước, nhãn hàng Livecool triển khai gửi tặng hàng ngàn bộ sản phẩm chứa Vitamin C và thảo dược với mong muốn hỗ trợ tăng sức đề kháng cho người dân, góp một phần sức lực chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Xuyên suốt chuỗi hoạt động, đại diện của nhãn hàng đã có mặt tại nhiều địa phương, tỉnh thành trên khắp cả nước, tới những nơi đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh để trao gửi các phần quà. Khởi động chuỗi sự kiện, ngày 06/08, đại diện nhãn hàng đã có mặt tại UBND phường Tân An, (Ninh Kiều, Cần Thơ) và Trụ sở Công an phường Thới Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ), gửi tặng các sản phẩm đến người dân nơi đây.

Đại diện UBND phường Tân An (Ninh Kiều, Cần Thơ) tiếp nhận bộ sản phẩm Livecool gửi tới người dân địa phương

Theo đại diện nhãn hàng, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biến chủng virus mới có xu hướng lây lan mạnh mẽ hơn, nhãn hàng Livecool mong muốn chia sẻ cùng người dân bằng cách thiết thực nhất chính là gửi tặng bộ sản phẩm Livecool hỗ trợ tăng đề kháng, góp phần bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Tiếp đó, vào ngày 09-10/08, nhãn hàng tiếp tục gửi tặng bộ sản phẩm đến các điểm nóng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM như: Bệnh viện đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội), Trạm y tế thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Hà Nội), UBND phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Phòng kinh tế Quận 10 (TP.HCM), UBND phường 1, quận 3 (TP.HCM)

Livecool gửi tặng bộ sản phẩm đến đại diện bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội)

Khép lại chuỗi sự kiện, ngày 16/08, đại diện nhãn hàng đã có mặt tại UBND phường Hố Nai, UBND phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa, Đồng Nai); UBND phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, Bình Dương); UBND phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cần Giuộc (Long An) để mang các sản phẩm tới người dân các khu vực này.

Bộ sản phẩm Livecool được nhãn hàng gửi tới người dân tại Huyện Cần Giuộc (Long An)

Nhãn hàng Livecool trực thuộc Công ty Cổ phần Nam Dược - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, luôn tiên phong và hưởng ứng các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Do đó, từ thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam đầu năm 2020 tới nay, Nam Dược luôn có những hành động cấp thiết, chung tay cùng cả nước chống dịch như gửi tặng vật phẩm thiết yếu như khẩu trang, trang phục bảo hộ đến vùng dịch bệnh hay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19...

Bộ sản phẩm TPBVSK sủi thanh nhiệt Livecool là dòng sản phẩm tiên phong sử dụng dược liệu sạch đạt chuẩn. Chứa 70mg Vitamin C và thảo mộc thiên nhiên như actiso, rau má, chanh... hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://livecool.vn/. GPQC số 1724/2021/XNQC-ATTP. Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp ngày 24/06/2021. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo thêm thông tin sản phẩm: https://www.facebook.com/livecool66 Đơn vị phân phối:Công ty Cổ phần Nam Dược Địa chỉ: số 51, đường Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Phương Dung