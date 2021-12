MS 2021.358

Con trai thứ khuyết tật về mắt, con trai út phát hiện mắc ung thư, bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh Hà Văn Lý rơi vào cảnh cùng quẫn.

Hai tay bám lấy tay vịn dọc hành lang bệnh viện, đứa trẻ gầy gò, xanh xao đưa mắt lén nhìn người lạ. Từ một cậu bé khoẻ mạnh, hoạt bát, căn bệnh u não đã biến con trở nên tiều tuỵ, ốm yếu đến xót lòng.

Em Hà Quang Trung bị u não

Con là Hà Quang Trung, con trai út của vợ chồng anh Hà Văn Lý và chị Đàm Thị Hoài (trú tại thôn Cổ Loan Trung 1, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Gia đình anh Lý có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Bố mẹ chia tay từ sớm, một mình mẹ anh nuôi hai người con trai. Tuy nhiên lên 12 tuổi, anh trai anh Lý là Hà Văn Tâm phát bệnh tâm thần, đến nay dù đã 41 tuổi nhưng vẫn trong tình trạng vô thức, không thể làm chủ được hành vi của mình.

Mẹ ngày càng già yếu, anh Lý trở thành chỗ dựa cho cả nhà, thay mẹ chăm nom người anh bệnh tật. Vợ anh Lý vốn là người cùng thôn, bởi cảm thông cho số phận mà nên duyên vợ chồng. Năm 2005, anh chị sinh được con gái Hà Thị Thanh Thuý, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường Thực hành Sư phạm Tràng An.

Năm 2007, con trai Hà Quang Luận ra đời. Lên 3 tuổi, thấy con không phân biệt được màu sắc, mắt ngày càng đục và lồi ra, không nhìn rõ vật, hai vợ chồng vội vàng đưa con lên Bệnh viện Mắt trung ương thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận Luận bị tăng nhãn áp glocom. Bệnh này không thể phẫu thuật, không có kính trợ lực, không có thuốc chữa, gây mù lòa vĩnh viễn. Anh chị chỉ biết ôm con khóc, đau đớn trước nguy cơ con bị mù loà từ khi còn quá nhỏ.

Hiện Luận vẫn thường xuyên đi khám định kỳ và nhỏ thuốc mắt. Em thuộc diện học sinh khuyết tật, chỉ nhìn thấy con chữ qua làn sương mù, đi đường và sinh hoạt theo bản năng. Lo con không có chỗ dựa, vợ chồng anh Lý quyết định sinh thêm Hà Quang Trung. Cậu bé chào đời khoẻ mạnh, vui vẻ là niềm động viên lớn cho cả nhà.

Trung từng là đứa trẻ hoạt bát

Khoảng 4-5 tuổi, Trung hay bị nôn trớ. Thấy con vẫn vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, bố mẹ cũng không để ý nhiều. Nhưng cách đây hơn 1 tháng, nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình của con trở nặng, anh Lý đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Nghĩ con chỉ mắc bệnh tiêu hoá nên khi nghe bác sĩ kết luận, con bị bệnh u não ác tính, vợ chồng anh suy sụp. Bác sĩ cho biết, Quang Trung cần được phẫu thuật gấp, để lâu khối u tăng lên rất nhanh. Ngay lập tức, con được nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trải qua cuộc đại phẫu nguy hiểm, chưa dừng lại ở đó, bác sĩ chỉ định Trung phải chuyển sang Bệnh viện 108 để tiến hành truyền hoá chất 8 đợt liên tục, hằng ngày kết hợp xạ trị. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, xanh xao chưa kịp hồi phục đã liên tiếp gánh chịu những nỗi đau tột cùng.

Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng những loại thuốc ngoài danh mục, chi phí sinh hoạt, đi lại của gia đình quá đỗi tốn kém, khiến cả nhà anh Lý lao đao. Để có tiền lo cho con, anh phải vay mượn khắp nơi.

Giấy ra viện của Quang Trung

Trước đây, anh Lý làm phụ hồ, vợ làm nông, kiếm tiền chỉ vừa đủ nuôi mấy miệng ăn cả nhà. Gần đây anh bị thoát vị địa đệm, có lúc đau không đi lại được, không làm gì được, thu nhập giảm sút đáng kể.

Con trai bị bệnh, chị Hoài theo con ròng rã lên khắp bệnh viện. Nhờ tình thương của họ hàng, làng xóm, được trường học nơi Trung theo học giúp đỡ, anh chị mới có một khoản tiền đưa con đi chữa bệnh. Tuy nhiên số tiền này vẫn khó có thể đủ để đeo đuổi căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Hoài cho biết, hiện hai mẹ con đang ở Bệnh viện 108, môi trường rất tốt, bữa cơm cũng đầy đủ. Tuy nhiên do con chỉ hưởng 80% bảo hiểm hỗ trợ, nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục, cộng thêm chi phí đi lại, ăn ở tại Hà Nội tương đối đắt đỏ nên chị lo sợ sẽ không lo được cho con.

Trường Tiểu học nơi em Trung theo học kêu gọi ủng hộ em có chi phí chữa bệnh

Cô Vũ Thị Thanh Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1D Trường Tiểu học Ninh Tiến, TP Ninh Bình xác nhận, em Hà Quang Trung đang theo học tại lớp 1D có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện con đang mắc bệnh u não phải điều trị tốn kém. Rất mong hoàn cảnh của Trung được quý bạn đọc gần xa cảm thương, giúp đỡ.

Thanh Hải

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Hà Văn Lý hoặc chị Đàm Thị Hoài, thôn Cổ Loan Trung 1, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 039 3858797 (chị Hoài)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.358 (em Hà Quang Trung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.