MS 2021.181

Vừa chào đời được vài tiếng, Tuấn Anh đã mồ côi mẹ. Đứa trẻ tội nghiệp nằm trong vòng tay bố, khóc ngặt vì khát sữa.

Gần 2 tuần nay, căn nhà đơn sơ của anh Hà Văn Tảo (28 tuổi) ở thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá chìm trong bầu không khí tang thương. Bên di ảnh người vợ xấu số, người đàn ông bất hạnh ôm đứa con út mới sinh đang khóc mãi không ngớt.

Bé Hà Tuấn Anh mồ côi mẹ, khóc ngặt từng ngày vì khát sữa

Đến nay, anh Tảo vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau ập đến với gia đình mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Năm 2011, anh kết hôn với chị Lò Thị Huệ (sinh năm 1990). Lập gia đình ở độ tuổi còn quá trẻ, chưa có tích luỹ khiến cuộc sống trở nên hết sức khó khăn. Năm 2012, chị Huệ sinh con trai đầu lòng là cháu Hà Anh Tuấn.

Con trai ra đời, chi phí sinh hoạt tăng lên, anh Tảo phải ra sức làm lụng để trang trải. Tuy vậy, đồng lương công nhân có hạn trong khi vợ chỉ ở nhà cày cấy và làm vài việc vặt, địa bàn sinh sống thuộc khu vực miền núi khiến cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình khốn khổ ấy chưa lúc nào dứt.

Cuối năm 2020, chị Huệ mang bầu con trai thứ hai. Nghĩ đến cảnh nghèo, đến tương lai của con cái, anh Tảo quyết định đi vay 50 triệu học lái xe, hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, vừa cầm số tiền vay mượn về thì tai hoạ ập xuống.

Ngày 24/6/2021, chị Huệ lên bàn sinh. Bé Hà Tuấn Anh chào đời thuận lợi. Không ngờ, khoảng 19 giờ cùng ngày, khi vào phòng hậu phẫu chừng 30 phút, chị Huệ bị đau bụng dữ dội. Chỉ ít phút sau, những cơn đau đến dồn dập, chị ngất lịm đi rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu song do tình trạng quá nặng, người mẹ bất hạnh đã không qua khỏi.

Hai anh em còn quá nhỏ, một mình cha không thể chăm sóc

Nghe bác sĩ báo tin vợ mình qua đời, anh Tảo sốc nặng. Toàn bộ số tiền anh vay mượn để đi học lái xe cũng dồn cả vào cứu vợ, thế nhưng số phận nghiệt ngã đã không để cho con anh có mẹ.

“Bố ơi sao mẹ không dậy nữa thế?”

Chuyến xe cứu thương vội vã đưa thi hài người mẹ, người vợ xấu số về với gia đình trong tình cảnh đau thương. Con trai lớn của anh chị, bé Hà Anh Tuấn lay mẹ đang bất động, hỏi: "Bố ơi, sao mẹ không dậy nữa thế?".

Anh Tảo xúc động, không biết trả lời con ra sao. Nghe họ hàng bảo mẹ mất rồi, Tuấn khóc suốt 3 ngày, đổ gục bên quan tài mẹ.

Sự ra đi quá đột ngột của chị Huệ khiến gia đình lâm vào cảnh éo le. Bởi lúc này đây, anh Tảo đang nợ số tiền lên đến 100 triệu đồng, toàn bộ dùng vào quá trình cứu vợ.

Gia đình anh Hà Văn Tảo rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Thêm vào đó, anh một mình nuôi con, đứa bé còn quá nhỏ chưa biết gì, khóc ngặt đòi sữa. Kinh tế gia đình gần như không có ai gánh vác cùng. Mỗi ngày trôi qua, người cha khốn khổ vừa dỗ con lớn, vừa bế con nhỏ đi xin sữa, khiến mọi người xung quanh không khỏi xót xa.

Cuộc sống hiện tại của cha con anh đang lâm vào cảnh khốn cùng. Nợ nần chồng chất, anh Tảo không thể đi làm kiếm tiền, bữa cơm cũng phải tằn tiện. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ để anh Tảo đủ sức nuôi các con khôn lớn.

Phạm Bắc

