MS 2021.197

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai, chị Nga lại phát hiện mắc ung thư phổi đã di căn vào não, tình trạng hết sức nguy kịch.

Khuôn mặt ủ rũ sau một thời gian dài cách ly tại nhà, chị Ngô Thị Nga (40 tuổi, quê ở Nam Định) chuẩn bị hành trang chờ ngày Bệnh viện K Tân Triều mở cửa trở lại mang theo những hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Căn bệnh ung thư phổi mà chị mắc phải đến nay đã di căn vào não khiến quá trình điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn.

Căn bệnh ung thư phổi đang đe dọa đến tính mạng chị Nga từng ngày

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, chị chăm chỉ học tập và trở thành giảng viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật tỉnh Nam Định. Vốn là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, chị chỉ mong một cuộc sống bình yên.

Năm 2005, chị Nga kết hôn với anh Trần Đình Nam (sinh năm 1981), giáo viên dạy điện trường Cao đẳng nghề dệt may tỉnh Nam Định. Đồng lương giáo viên ít ỏi, lại thêm mới lập gia đình nên cuộc sống của hai người gặp nhiều khó khăn.

Cuối năm 2005, họ đón chào con trai đầu lòng, đặt tên là Trần Minh Đức. Nào ngờ, niềm vui làm cha mẹ chẳng kéo dài được lâu. Cháu Đức mới sinh mắc chứng vàng da, điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương mấy tháng. Cháu lại có triệu chứng viêm phổi, được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, đa dị tật.

Dù mới sinh con và vẫn còn rất yếu, chị Nga vẫn cố đi vay mượn hơn 300 triệu đồng để níu giữ những tia hy vọng mong manh dành cho con. Nhưng mọi nỗ lực của vợ chồng chị chỉ kéo dài sự sống cho cháu Đức vỏn vẹn 1 năm. Cháu bé qua đời trong nỗi đau khổ tột cùng từ cha mẹ.

Nỗi đau mất con luôn ám ảnh tâm trí chị. 4 năm sau, chị sinh cháu Trần Tiến Dũng rồi đến năm 2013, chị sinh con thứ 3 là Trần Thảo My. Vốn chịu cảnh mất con trong quá khứ, chị tự nhủ sẽ dành hết tình yêu thương cho hai con Dũng - My. Những lần các con ốm, tâm trạng chị sốt ruột hơn ai hết vì những ám ảnh quá khứ luôn hiện về.

Mong muốn các con bớt khổ, dù một thân mang nợ, vợ chồng chị luôn cố gắng tìm mua một nơi ở ổn định. Năm 2010, hai bên nội ngoại bán đất ở quê, cộng thêm số tiền gom góp, vay mượn, anh chị mua được một mảnh đất. Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn, mảnh đất đó lại phải bán đi.

Gần chục năm chứng kiến các con không có nổi một chỗ ở cố định, hai vợ chồng cố gắng vay tiền, sang sửa một căn nhà tại địa chỉ 9N, ô 19, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bản thân chị Nga nghĩ rằng còn sức khoẻ sẽ có thể kiếm tiền, những mong các con có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, số phận lại quá đỗi nghiệt ngã với chị, tháng 10/2020, khi đi khám sức khoẻ, các bác sĩ kết luận chị mắc bệnh ung thư phổi.

Nước mắt ướt đẫm giường bệnh

Vào ngày hè oi bức, những cơn đau hành hạ chị Nga rất nhiều. Có lẽ, việc nhìn thấy hai con khoẻ mạnh trở thành niềm an ủi duy nhất đối với chị lúc này. Thời gian đầu mắc bệnh, chị giấu cả hai con, chỉ bảo mẹ đi chữa bệnh lâu ngày sẽ về.

Nhưng cháu Dũng đã lên cấp 2 có chút nhận thức về căn bệnh ung thư. “Cháu không hiểu sao bệnh này lại đến với mẹ cháu. Mẹ cháu vất vả từng có lúc nuôi cả nhà rồi, nhà cháu nợ nhiều lắm giờ mẹ cháu lại mắc bệnh. Cháu buồn lắm”, Dũng tâm sự.

Còn với bé út Thảo Mỹ ngây thơ, cháu chỉ thắc mắc không hiểu sao suốt 1 năm nay mẹ đi bệnh viện. Những ngày vắng mẹ, cô bé chỉ biết ngồi ở cửa ngóng đợi, tranh thủ lúc mẹ được nghỉ truyền thì ở bên mẹ để cảm nhận tình yêu thương.

Căn bệnh ung thư phổi chị Nga mắc phải diễn biến khá phức tạp. Tháng 11/2020, chị trải qua ca phẫu thuật cắt thuỳ phổi phải. Sau đó, các bác sĩ chỉ định cho chị truyền hoá chất. Đến tháng 3/2021, chị đi khám tổng thể để đánh giá lại tình hình.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định chị không hợp hoá chất, khối u ngày càng phát triển và đã di căn vào não. 1 tháng sau, tình trạng vẫn nặng hơn, các bác sĩ chỉ định tiến hành xạ trị. Nhưng do gia đình kiệt quệ hoàn toàn về kinh tế, chị phải bỏ dở điều trị rồi xin xuống khoa Ngoại thần kinh từ tháng 5/2021.

Chị Ngô Thị Nga đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Vừa qua, do dịch bệnh bùng phát ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều nên hiện bệnh viện vẫn chưa nhận bệnh nhân đến điều trị. Bởi vậy, chi Nga phải chuyển sang Bệnh viện 108 tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Ở trên giường, nghĩ đến cảnh các con chịu thiệt thòi, sắp thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ, chị không cầm nổi nước mắt. Suốt mấy tháng qua, số tiền điều trị quá lớn đến nỗi nhà chị phải đi vay mượn lên đến hơn 400 triệu đồng.

Nay cả nhà chị chỉ còn chồng đi làm. Nguồn thu nhập của anh Nam bấp bênh bởi sinh viên học ở trường không nhiều. Chị Nga nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả song nhìn hai con nhỏ còn thơ dại, chị không đành lòng.

Hiện sức khoẻ của chị đang ngày một yếu đi. Cuộc sống giờ đây đã lâm vào bước đường cùng. Rất mong các nhà hảo tâm có thể ra tay giúp đỡ để có phép màu xảy đến với gia đình chị Nga.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Ngô Thị Nga hoặc anh Trần Đình Nam. Địa chỉ: 9N, ô 19, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0915300215.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.197 (chị Ngô Thị Nga)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436