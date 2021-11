MS 2021.310

Chị Đinh Thị Thoa một mình nuôi 2 con nhỏ kể từ khi mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Đến nay, căn bệnh đã di căn vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến tính mạng chị gặp nhiều hiểm nguy.

Vừa trải qua ca cấp cứu thứ 5 chỉ trong vòng 1 tháng, chị Đinh Thị Thoa (32 tuổi, ở thôn Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), vẫn còn chưa hết đau đớn, chị Thoa đã vội gọi điện về quê để được nghe giọng nói của các con. Dù “tử thần” đang rình rập, đe doạ mạng sống chị hàng ngày, hàng giờ, song tình mẫu tử khiến chị không nguôi nỗi nhớ con.

Mắc bạo bệnh trong người, chị Thoa luôn đau đáu thương 2 đứa con ở nhà

Cuộc đời chị Đinh Thị Thoa là những chuỗi tháng ngày bất hạnh. Căn bệnh ung thư ập đến năm 2019 khi chị đang mang thai con trai thứ hai. Khi đó, sờ nắn thấy ngực xuất hiện khối u nhỏ, chị có chút suy nghĩ thoáng qua. Thế nhưng do điều kiện quá khó khăn, đồng thời muốn sinh con xong mới khám, chị gắng chịu đựng đau đớn.

Tháng 12/2019, chị Thoa sinh con thứ hai. Chỉ 2 tháng sau đó, khối u phát triển nhanh chóng rồi vỡ và loét ra khiến chị nguy kịch. Chị Thoa được người thân đưa tới Bệnh viện K Tân Triều. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, khối u đã di căn vào phổi.

Ngay lập tức, chị được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị. Suốt 6 tháng ròng rã trên giường bệnh truyền hoá chất, bệnh tình chị cũng không khá hơn là bao. Kết thúc đợt truyền, chị được tạm trở về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng cũng chỉ 4-5 tháng sau, chị xuất hiện thêm triệu chứng đau đầu rồi biến chứng động kinh. Lần này kiểm tra, bác sĩ kết luận chị bị ung thư xương và não.

Tiếp tục điều trị thêm một thời gian ngắn nữa thì dịch Covid-19 bùng phát, quá trình đi bệnh viện của chị Thoa bị gián đoạn. Khi hết giãn cách, bệnh tình của chị trở nặng hơn. Ngày ngày, nằm trên giường bệnh, chị chỉ còn biết lấy các con làm động lực để cầm cự, chiến đấu với căn bệnh.

Mong manh sự sống

Tháng 10/2021, chị Thoa phải cấp cứu tới 5 lần do bệnh tình trở nặng. Khối u quái ác xâm nhập, tàn phá một loạt những cơ quan nội tạng trong cơ thể. Có thời điểm vừa được bệnh viện cho về nhà được có vài tiếng, chị lại rơi vào trạng thái nguy kịch.

Không những vậy, chị Thoa còn đang đối mặt với gánh nặng kinh tế từ việc chữa bệnh. Người phụ nữ khốn khổ này đã ly hôn chồng, cuộc sống nghèo khó, một mình nuôi hai con nhỏ nên không có tích luỹ. Chị vốn chỉ làm nông, để có tiền điều trị đã phải thế chấp sổ đỏ, vay 100 triệu đồng.

Sau 2 năm, số tiền vay mượn cũng hết sạch. Mới đây, vì không còn tiền, chị phải về Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) để chăm sóc giảm nhẹ.

Mong rằng hoàn cảnh của chị Thoa nhận được nhiều sự giúp đỡ

"Mẹ cố gắng lên, còn mau khoẻ mạnh về với chúng con", các con của chị Thoa nhắn nhủ. Thế nhưng với chị, chẳng biết bản thân sẽ cầm cự được nổi mấy ngày.

Điều khiến chị đau đáu khi đối diện với cái chết là các con sẽ mất nốt căn nhà đang ở, bởi chúng còn quá nhỏ chưa thể đi làm trả nợ được. Nói đến đấy, nước mắt chị không ngừng rơi xuống, ướt đẫm gò má hốc hác.

Nhắc đến hoàn cảnh chị Thoa, anh Đinh Văn Thuyên, Chủ tịch xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Nhà chị Thoa thuộc vào hộ khó khăn nhất trong thôn. Vợ chồng chị đã ly hôn, một mình chị Thoa nuôi 2 con trong khi chỉ đi làm ruộng. Tôi rất mong mọi người quan tâm, chia sẻ để đỡ một phần viện phí cho chị”.

Phạm Bắc

