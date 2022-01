MS 2022.029

Một mình bươn chải nơi đất khách quê người để nuôi con, chị Thu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Điều khiến người mẹ đau đáu là lỡ chẳng may lìa đời, đứa con trai non nớt sợ rằng không có ai chăm sóc.

Điều trị ung thư bằng... thuốc giảm đau

"Bệnh của em giờ nặng rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Em chỉ lo con em sau này bơ vơ không có ai chăm sóc. Em thương con lắm", chị Nguyễn Thị Diệu Thu (34 tuổi, ở Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) khóc nấc.

Mẹ mắc bệnh nặng, đứa con thơ bơ vơ một mình tự chăm sóc bản thân

Chị Thu trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Cách đây 10 năm, chị ly hôn đem theo con nhỏ. Một mình nuôi con vất vả, chị lặn lội ra tận Hải Dương làm công nhân cho một công ty tư nhân.

Ở nơi đất khách quê người, chị cố gắng nhặt nhạnh kiếm tiền nuôi con, những mong con có cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Trong lúc vẫn còn bộn bề khó khăn, khoảng tháng 3/2021, chị bắt đầu chịu những cơn đau bụng dữ dội.

Tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương khám, chị Thu sốc nặng khi nghe các bác sĩ thông báo, chị có một khối u ở tử cung. Chị tiếp tục đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, qua quá trình sinh thiết, các bác sĩ kết luận chị đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2.

Đúng lúc đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty nơi chị làm việc phá sản khiến chị lâm vào tình cảnh thất nghiệp, bị nợ lương. Do chẳng còn tiền đi bệnh viện, người mẹ đơn thân phải uống thuốc giảm đau cầm cự qua ngày.

Mang bạo bệnh, chị Thu vẫn luôn đau đáu nghĩ tới đứa con trai một mình không ai chăm sóc

Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, những cơn đau đó dần bị nhờn thuốc, bụng chị trướng to lên. Chị Thu rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc phải nhập Bệnh viện K Tân Triều khoảng giữa tháng 12/2021.

Ngày đến bệnh viện, chị không thể đi lại, phải nhờ chủ nhà trọ đẩy xe lăn. Các bác sĩ xác định khối u đã di căn vào thận, não cùng nhiều bộ phận khác trên cơ thể chị Thu. Thấy mẹ phải vào viện trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt trầm trọng, cháu Lê Minh Trọng (SN 2011) khóc rất nhiều. Bản thân chị Thu cũng đau đáu vì không thể bên cạnh lo cho con tiếp được, chị đành để con ở nhà trọ một mình.

Muốn được sống để lo cho con

Biết rằng việc điều trị không thể trì hoãn thêm được nữa, chị Thu chấp nhận nhập viện. Thời điểm ấy, chị mới chỉ vay mượn khắp nơi được khoảng 10 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí và đặt cọc tiền nhà trọ 2 triệu đồng.

Số tiền đó cũng chỉ như “muối bỏ bể” khi bệnh của chị quá nặng, vừa phải kết hợp xạ trị lẫn hoá trị. Do khối u đã di căn vào thận, chị phải mổ để đặt 2 ống tiểu nhân tạo.

Hàng ngày, vừa gánh chịu những cơn đau do khối u hành hạ, chị vẫn canh cánh trong lòng con trai đang bơ vơ ngoài nhà trọ một mình. Bản thân không thể ăn uống được gì song cứ đến bữa sáng, bữa trưa hàng ngày, chị lại gọi điện thoại ra hàng cơm để đặt cơm cho con.

Chị Thu khao khát được sống để chăm sóc con trai non nớt

“Bệnh tình của em nay đã nặng lắm rồi. Con em cứ ở nhà trọ một mình, em chỉ dám bảo bác chủ nhà nếu có thời gian thỉnh thoảng qua lại coi giùm. Em chỉ sợ nhỡ mình có bề gì, con em lại bơ vơ ở miền Bắc một mình. Cháu còn bé quá, mới 10 tuổi thì làm sao lao động để kiếm ăn được”, chị Thu rưng rưng nước mắt.

Cho đến nay, tình hình bệnh tật của chị vẫn không mấy khả quan. Khối u tiến triển tàn phá cơ thể trầm trọng. Chị vẫn cố gắng chống chọi với hy vọng con mình không rơi vào cảnh mồ côi.

Hoàn cảnh mẹ con chị Diệu Thu lúc này thực sự rất éo le. Chỉ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mới có thể san sẻ phần nào, tiếp thêm động lực cho chị.

Theo ông Huỳnh Nhân Tâm, trưởng ấp 2, hoàn cảnh của mẹ con chị Thu vô cùng khó khăn. Chị Thu mắc căn bệnh hiểm nghèo lại vừa phải nuôi con nhỏ nên cuộc sống ngày càng bế tắc. Rất mong chị nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

