MS 2021.248

Cha bị suy thận, mẹ qua đời, hai đứa trẻ khốn khổ sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Dịch Covid-19 bủa vây, những cơn đói của chúng càng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.

Người đàn ông mang số phận bi đát

Cuộc đời anh Đỗ Văn Dưỡng (SN 1977, trú thôn Tống xá, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) chưa từng có lấy một ngày vui trọn vẹn. Từ nhỏ, anh đã phải rời bố mẹ đẻ đi làm con nuôi. Nhà đông con lại nghèo khó, mẹ đẻ phải gạt nước mắt đem anh cho một người trong thôn Tống Xá. Mẹ nuôi anh có 7 người con gái, sau khi nhận nuôi anh Dưỡng thì sinh được thêm 2 người con trai.

Mẹ mất, bố suy thận, hai đứa trẻ khốn khổ không nhìn thấy tương lai

Cũng kể từ ngày bố mẹ nuôi có người nối dõi, anh Dưỡng như trở thành người thừa. Năm 1996, anh bỏ vào TP.HCM lang thang kiếm sống qua ngày rồi phiêu dạt vào Gia Lai năm 2009.

Tại đây, anh gặp chị Trương Thị Huệ (SN 1991). Thấy anh chân chất, hiền lành lại chịu khó, bố mẹ chị Huệ đồng ý cho hai người nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, chị Huệ lần lượt sinh được 2 con là Đỗ Thành Lương (SN 2012) và Đỗ Thành Danh (SN 2013). Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi anh Dưỡng sức khoẻ rất yếu, không thể lao động được.

Năm 2015, anh quyết định quay về Hải Dương tìm hy vọng thay đổi cuộc sống. Nào ngờ, anh tiếp tục nhận lấy những cay đắng khi gia đình không còn chút tài sản nào để lại cho mình. Vợ chồng, con cái đành đi thuê nhà ở, sống chật vật qua ngày.

Giữa thời điểm đầy khó khăn, năm 2017, anh Dưỡng đến bệnh viện khám bệnh, phát hiện bị suy thận. Sức khoẻ ngày càng suy giảm khiến anh không thể làm được việc gì nặng nhọc, chủ yếu đi thổi kèn đám ma quanh xã. Vợ anh làm lao động tự do, thu nhập hai vợ chồng tằn tiện mới đủ nuôi mấy miệng ăn.

Tai hoạ ập đến khi chị Huệ vào Gia Lai thăm bố mẹ đẻ, bất ngờ gặp tai nạn không qua khỏi. Chị được bệnh viện trả về vào ngày 16/4/2020. Nghe tin dữ, anh Dưỡng muốn vào Gia Lai với vợ ngay nhưng không còn nổi một xu. Đem chiếc xe máy cũ của vợ đi bán, người bán chỉ trả 1 triệu đồng. Người dân trong thôn thương xót, bảo nhau góp tiền để anh cùng các con có cơ hội nhìn mặt vợ lần cuối.

Khi vào tới nơi, chị Huệ đã chết lâm sàng rồi 1 tiếng sau, chị qua đời trong nỗi thương tiếc vô hạn của người thân. Ngồi bên bàn thờ vợ, người đàn ông ôm hai con nhỏ, không ngăn nổi những giọt nước mắt đau khổ cho số kiếp bạc bẽo của gia đình mình.

Cơn đói cồn cào của những đứa trẻ

Sau ngày vợ qua đời, anh Dưỡng một mình gắng sức chăm sóc các con. Căn bệnh suy thận của anh ngày càng trở nên trầm trọng, mỗi đêm anh chỉ ngủ được 2, 3 tiếng vì tiểu buốt. Tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, công việc của anh cũng vì thế mà không thể tiếp tục. Mấy cha con lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Biết được điều đó, chính quyền và người dân trong thôn cũng tìm cách giúp đỡ. Dẫu vậy, mọi sự hỗ trợ cũng chỉ được phần nào.

Những ngày hết gạo, cơn đói cồn cào kéo đến như muốn xé ruột những đứa trẻ ngây thơ. Thương con, anh Dương gõ cửa từng nhà người quen, bạn bè, hỏi vay chút tiền cầm cự. Đến nay, anh đã nợ hơn 30 triệu đồng, chưa biết khi nào mới trả nổi. Chưa kể, có những tháng anh cần đến 4 triệu đồng trả tiền thuốc điều trị suy thận.

Các con của anh Dưỡng sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề

“Bác sĩ khuyên tôi nên đi bệnh viện điều trị sớm, nhưng tôi nghèo quá, tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh đây. Đành phó mặc cho số trời vậy. Tôi chỉ sợ nhỡ mình có mệnh hệ gì, các con chẳng còn chỗ dựa. Tiền nhà mỗi tháng hết 700 ngàn đồng, một tấc đất cắm dùi không có, rồi con sẽ sống ra sao", anh Dưỡng nghẹn ngào.

Trước đây, Lương và Danh học rất giỏi nhưng từ ngày mẹ mất, hai cháu học hành sa sút hẳn đi. Anh Dưỡng bỏ học từ sớm, không cách nào kèm cặp các con. Cuộc sống của 3 bố con cứ dần trôi vào bế tắc. Nhìn lên di ảnh mẹ, đôi mắt trẻ thơ thoáng đượm buồn. Tương lai hai đứa trẻ đang cần lắm sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đỗ Văn Dưỡng. Địa chỉ: thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0967695667

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.248 (gia đình anh Dưỡng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436