MS 2020.175

Trên cơ thể còn 8 chiếc đinh là hậu quả của vụ tai nạn giao thông, chị Huyền vẫn cắn răng cố chịu đau mà đi khắp nơi xin mọi người cứu lấy tính mạng con trai mình.

Gia đình bất hạnh

Giữa hành lang Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), chị Hoàng Thị Huyền (42 tuổi, trú tại tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) níu lấy tay một bác sĩ, giọng như van xin: "Bác ơi, cứu con em đi! Con có mệnh hệ nào thì em không sống nổi nữa. Xin bác sĩ cứu con em với".

Nhiều người đi ngang qua chị đều quay lại nhìn đầy xót xa. Đôi chân lết từng bước khó nhọc, hơi khập khiễng bởi chị vẫn đang gánh chịu hậu quả từ vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Không có tiền, chị vẫn chưa thể mổ lấy 8 chiếc đinh, 2 chiếc nẹp bên trong chân mình.

Chị Huyền cùng con trai mình là cháu Hoàng Đức Tuấn tại bệnh viện

Đã nhiều năm qua, cả gia đình chị phải vùng vẫy trong nghèo khổ, bệnh tật không thoát ra được. Chồng chị, anh Hoàng Văn Chung bị xuất huyết dạ dày nặng, từng nằm liệt giường. Giờ sức khoẻ anh quá yếu đến mức chẳng thể đi làm.

Nhưng đỉnh điểm của sự bất hạnh đến với vợ chồng chị bắt đầu từ tháng 2/2020. Con trai chị là cháu Hoàng Đức Tuấn mới 16 tuổi trong lúc đi hái rau, nhặt phế liệu bán kiếm thêm tiền phụ bố mẹ thì bị ngã, chân sưng to.

Vợ chồng chị Huyền vội vã đưa con đến bệnh viện thị xã Kỳ Anh. Các bác sĩ ngay lập tức cho cháu chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh vì máu xông trong vào trong tuỷ xương. Tại đây, các bác sĩ nói cháu Tuấn có một khối u ở chân phải, chỉ định đưa ra bệnh viện K Tân Triều làm xét nghiệm khẩn cấp.

Ngày cháu được làm phẫu thuật để lấy sinh thiết, chính bác sĩ Sáng - người mổ cho cháu cũng phải rớt nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá nghèo, không nhà cửa, tiền bạc. Nhận kết quả giải phẫu bệnh ung thư xương của con đang ở giai đoạn 3, vợ chồng chị Huyền ngất xỉu ngay tại bệnh viện. Những ngày tháng khủng khiếp nhất dành cho gia đình ấy bắt đầu.

Tuấn mắc căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn quá trẻ

Không nhà cửa, xin từng đồng tiền để con được chữa bệnh

Những người bệnh điều trị cùng cháu Tuấn đã quá quen với cảnh một cậu bé đầu trọc lốc mỗi lần lên cơn đau lại dùng tay đấm vào tường. Cháu cố chịu đau do sợ thấy mẹ khóc. Hơn nữa, Tuấn cũng không muốn dùng thêm thuốc giảm đau vì sợ gia đình tốn tiền mua thuốc.

"Em trai cháu đang ở nhờ các sơ bên Công giáo. Bố mẹ cháu lo cho cháu nên không lo được cho em...", Tuấn khẽ khàng.

Hai mẹ con dựa vào nhau cầm cự qua những ngày tháng khốn khổ

Để có tiền cho con đi viện, bố mẹ Tuấn đã phải vay mượn khắp hàng xóm số tiền lên đến 30 triệu đồng. Đến nay, khoản này gần như hết sạch chẳng còn đủ để hai mẹ con ăn uống, sinh hoạt. Chị Huyền phải đi khắp viện xin từng suất cơm từ thiện, dồn những đồng lẻ ít ỏi lo thuốc cho con. Trung bình cứ 5 ngày, gia đình chị phải chi trả 6 triệu đồng những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Giờ đây, chồng chị Huyền không còn khả năng lao động. Bản thân chị phải lên chăm con nên không còn nguồn thu nhập nào khác. Chị luôn canh cánh nỗi sợ nếu một ngày không còn tiền, Tuấn sẽ bị trả về.

Mới hồi tỉnh lại sau một ngày truyền hoá chất, cháu Tuấn bỗng nói với mẹ: “Con bị bệnh này số con phải chịu, bố mẹ nghèo quá thì cho con về cũng được. Nhà mình nợ nần nhiều quá rồi còn đâu”.

Chị Huyền lại rưng rưng nước mắt. Chị chỉ còn biết trông chờ vào một niềm tin mong manh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Huyền. Địa chỉ: tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 039 3596124 .

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.175 (em Hoàng Đức Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.