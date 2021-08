MS 2021.207

Trong lúc đi phụ hồ, người mẹ trẻ rơi từ tầng ba xuống đất tử vong, để lại 5 đứa con nheo nhóc bơ vơ mất chỗ dựa. Đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất gần 7 tháng tuổi, thiếu sữa mẹ khóc ngằn ngặt.

Mấy ngày gần đây, căn nhà số 01, ngõ 09, đường Sông Cày, tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chìm trong không khí tang thương. Chị Lê Thị Vân (28 tuổi), mẹ của Ngân, Trúc, Nhiên, Hằng, Tâm trong lúc đi phụ hồ kiếm sống chẳng may gặp nạn, rơi từ tầng ba xuống đất tử vong.

Trong căn nhà nhỏ vừa vay mượn tiền xây dựng chưa hoàn thành, 5 đứa trẻ mặc áo xô, chít trên đầu những vành khăn trắng để chịu tang mẹ. Mới 7 tháng tuổi, bé Nguyễn Thị Thanh Tâm miệng đói sữa, cứ khóc ngằn ngặt khiến ai chứng kiến cũng xót lòng.

Anh Phi rơi vào cảnh "gà trống nuôi con" khi vợ mất đột ngột

Mới 28 tuổi nhưng chị Vân đã làm mẹ của 5 đứa con. Chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Phi (31 tuổi), lần lượt sinh được: Nguyễn Thị Kim Ngân (7 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Trúc (6 tuổi); Nguyễn Thị An Nhiên (4 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi) và con gái út Nguyễn Thị Thanh Tâm (6 tháng tuổi). Hai vợ chồng trẻ công việc bấp bênh, không ổn định. Cuộc sống của gia đình nhỏ càng chật vật, khó khăn hơn khi những đứa trẻ lần lượt ra đời.

5 đứa trẻ bên bàn thờ mẹ, đứa lớn 7 tuổi, đứa út 7 tháng

Để có cái ăn, cái mặc cho con, khi con gái út mới 3 tháng tuổi, chị Vân đã cố gượng dậy đi làm thuê. Căn nhà nhỏ vừa được họ hàng nội ngoại cho vay tiền xây dựng chưa hoàn thành thì người mẹ trẻ đã bất ngờ qua đời sau vụ tai nạn lao động.

Cách đây 1 tuần, trong lúc cùng chồng đi phụ hồ, làm thuê cho công trình nhà ở, chẳng may chị Vân bị trượt chân từ tầng ba ngã xuống đất, rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá nặng, tổn thương não, chị đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi, để lại 5 đứa con bơ vơ, mất chỗ dựa.

Mấy đứa trẻ ôm di ảnh mẹ

Bé út Thanh Tâm mới 7 tháng tuổi lại mắc bệnh động kinh

Đứa trẻ còn chưa biết gì về cuộc đời đã chít lên đầu vành khăn trắng

“Cô ấy mới sinh em bé được hơn 6 tháng, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên hai vợ chồng phải gửi lại con cho ông nội đi làm thuê sớm. Chúng em cố gắng bảo ban nhau làm ăn để có tiền nuôi các con ăn học. Nào ngờ vụ tai nạn đã cướp đi vợ em, mẹ của các con em. Càng thương vợ bao nhiêu, em càng thương các con bấy nhiêu”, anh Phi nghẹn ngào gào khóc gọi tên vợ.

Đám tang của chị Vân diễn ra giữa mùa dịch Covid-19, những người tham dự tang lễ của em ai cũng ứa nước mắt khi chứng kiến 4 đứa trẻ thơ chống gậy bên linh cữu của mẹ, theo sau là đứa bé út khát sữa, khóc đòi mẹ.

Bé gái khát sữa cứ khóc đòi mẹ

Cả năm đứa trẻ lít nhít, thơ dại chưa thể hình dung nỗi đau mất đi người mẹ hiền. Ngân, Trúc, Nhiên, Hằng thay nhau ôm lấy di ảnh mẹ mà chưa hiểu được rằng, các em đang mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn lao. Khi bé út lấy tay sờ lên ảnh mẹ, người chị cả mới 8 tuổi lại ôn tồn bảo em: “Em sờ vào mặt mẹ đấy à”, rồi hôn nhẹ em gái mình.

Chị cả 8 tuổi đã trở thành "người lớn" chăm sóc các em

Bé út sờ lên di ảnh mẹ. Đứa lớn bảo với em: "Em sờ mặt mẹ đấy à!"

Thương xót nhất là bé Thanh Tâm, mới 7 tháng tuổi đã mất đi hơi ấm của mẹ, mất đi bầu sữa nóng. Những lúc đói, khát sữa, Tâm lại khóc rồi bập bẹ gọi: “Mẹ! Mẹ!”. Dân làng xung quanh xót xa cho cảnh “gà trống nuôi con”, nên đã gom góp sữa hộp sang cho Tâm uống. Ngặt nỗi, bé Tâm lại bị bệnh động kinh, mỗi lúc khóc đòi mẹ hay khát sữa, bé lên cơn co giật. Người nhà lại hoảng hốt bồng em đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Vân mất, nỗi đau để lại quá lớn. Từ nay mọi gánh nặng, đau thương dồn lên vai ông bố trẻ Nguyễn Hữu Phi.

“Đau lắm khi các con ngây ngô cứ hỏi mẹ đi đâu chưa về hả bố? Giờ khoản nợ 200 triệu làm nhà em còn chưa xoay để trả được, vợ lại mất đột ngột, 5 đứa con của em thực sự quá đáng thương”, anh Phi đau xót nói.

6 bố con anh Phi đang cần mọi người giúp đỡ

Lãnh đạo UBND thị trấn Thạch Hà cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Phi đang thực sự khó khăn và bế tắc.

“Chị Vân mất sớm, giờ 5 đứa trẻ mà một mình anh Phi sẽ không thể nào cáng đáng được. Vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Những đứa trẻ đáng thương đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người”, cán bộ thị trấn Thạch Hà nói.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Hữu Phi, số nhà 01, ngõ 9, đường Sông Cày, Tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. SĐT: 0971449768 (anh Phi).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.206 (Bố con anh Phi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436