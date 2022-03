MS 2022.073

Chị D. ra đi bỏ lại hai đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học, gia đình lâm vào cảnh bi đát khi ông ngoại phải đi làm ăn xa, bà ngoại đã ngoài 60 đang vật lộn với căn bệnh xương khớp để lo cho hai cháu.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 ở thôn Phường Thuốc (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được xây đã hơn 20 năm. Trong căn nhà cũ, tiếng khóc của người mẹ già nấc lên từng hồi khi phải tiễn con gái vừa qua đời vì tai nạn lao động.

“Em có mỗi mẹ, giờ mẹ mất rồi…”

Chị Phan Thị Ánh D. (44 tuổi) là chị cả trong gia đình không khá giả với 6 người con. Chị có hai người con hiện đang học lớp 10 và lớp 6.

Gánh trên vai trách nhiệm của người cha lẫn mẹ, chị tần tảo sớm hôm làm công nhân tại nhà máy chế biến dăm gỗ Công ty TNHH Bình An Phú (cụm công nghiệp Tài Đa - xã Tiên Phong), chỉ mong sao hai con được ăn học đến nơi đến chốn.

Thế rồi chuyện không may ập đến khi vào trưa ngày 16/3, chị D. bị cuốn vào đường chuyền dăm của nhà máy và qua đời.

Chị ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ, Phan Gia Huy (học sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), người con trai đầu của chị với ánh mặt vô hồn như không thể tin được người mẹ của mình đã ra đi mãi mãi.

Huy thều thào: “Chiều hôm đó (16/3), em đang học thì nhận tin dì ruột báo mẹ mất. Lúc đó, chân tay em không làm gì được, phải nhờ cô giáo dạy tiếng anh cấp 2 chở từ Tam Kỳ về nhà”.

“Em có mỗi mẹ, giờ mẹ mất rồi…”, Gia Huy nghẹn giọng rồi vội quay mặt như muốn giấu đi những giọt nước mắt.

Huy chia sẻ thêm, khi mẹ còn sống, mỗi lần mẹ đi làm về thường hay tâm sự với em rằng: “Bao nhiêu vất vả mẹ sẽ chịu hết miễn sao con và em học hành tốt và nên người”.

Đeo khăn tang cho mẹ, người con gái út của chị - Phạn Thị Thu Uyên, năm nay học lớp 6 tại trường THCS Lê Văn Tám, với gương mặt thất thần, Uyên không nói nên lời trước sự việc đau lòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, em gặp phải cú sốc lớn như vậy.

Chăm cháu đến hơi thở cuối cùng…

Nghe hung tin, bố của chị D., ông Phan Văn Tánh (67 tuổi) đang làm công nhân ở TP.HCM tức tốc về với con gái. Ông Tánh thẫn thờ: “Tôi đang làm việc thì nhận tin con gái bị nạn mà không tin chuyện đó xảy ra. Tôi nghe đến lần thứ 3 mới tin đó là sự thật. Giờ con ra đi, hai đứa con của nó mồ côi, thực sự tôi rất đau lòng”.

Mẹ mất vì tai nạn lao động bỏ lại 2 con bơ vơ ở với bà ngoại bệnh tật

Ông Tánh tiếp lời, đợt này xong việc chắc bà ngoại sẽ về ở với hai cháu, ông tiếp tục vào TP.HCM làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Còn với bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi, mẹ của chị D.) khóc nấc: “D. là đứa chịu thương chịu khó, một mình nó tự lập nuôi hai đứa con của mình. Nó mất đi mà tôi thương cho thằng Huy và cái Uyên, hai đứa còn nhỏ mà phải chịu cảnh mất mát quá lớn”.

Bà Thanh chia sẻ, sau đợt này, bà sẽ chuyển từ nhà người con gái thứ 3 đến nhà chị D. ở để tiện trong việc chăm sóc Huy và Uyên.

“Huy nó đi học dưới phố, ở ký túc xá của trường, nó học rất giỏi, ở trường chuyên nên là niềm tự hào của gia đình. Bé Uyên cũng vậy, ở đây hai đứa đều chăm chỉ học tập cả. Tôi mặc dù đau ốm, bị xương khớp nặng nhưng cũng sẽ cố gắng lo cho hai đứa. Đến hơi thở cuối cùng cũng phải lo cho hai đứa nhỏ”, bà Thanh nước mắt ngắn dài.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị D. đã xuống cấp

Thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, Gia Huy rất hiền lành, ít nói, chăm chỉ và có tinh thần tự lập cao. Em sống hòa đồng với bạn bè, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xa nhà như mình, Huy có tinh thần tự giác cao trong học tập.

“Tuần sau đã là ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 10 chuyên, Huy là một trong những nhân tố quan trọng, cuối học kì năm học 2021-2022, Gia Huy có điểm tổng kết nằm trong top đầu của lớp. Chúng tôi sẽ bên cạnh động viên và cùng nhau hỗ trợ em để có kết quả thi tốt nhất”, thầy Chương chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phong Võ Xuân Anh cho biết, chị D. ra đi là nỗi mất mát lớn đối với hai người con.

“Địa phương mong muốn được nhà hảo tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho hai cháu được học hành đến nơi đến chốn. Huy đang đi học khá xa, cách nhà gần 20km nên rất mong nhận được sự quan tâm đến từ mọi người”, ông Anh nói.

Công Sáng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Thúy Hòa (40 tuổi, dì ruột của Gia Huy và Thu Uyên, thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Số điện thoại: 0812106533.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.073 (gia đình cháu Gia Huy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.