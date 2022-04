MS 2022.080

Chỉ mới 5 tháng tuổi, Khang đã mắc nhiều căn bệnh nặng khiến tính mạng bị đe doạ. Hy vọng sống dành cho bé vẫn còn nhưng giờ đây, gia đình đã cạn kiệt về kinh tế.

Lặng ngồi ôm đứa con nhỏ mới 5 tháng tuổi, người mẹ trẻ xót xa khi nghe tiếng con khóc ngằn ngặt vì bị bệnh tật hành hạ. Người mẹ ấy là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2002) ở thôn Lưu Giáo, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Vừa sinh ra, bé Kiều Bảo Khang đã mang trong mình nhiều căn bệnh nan y

Chị Nguyệt kết hôn từ sớm rồi sinh con đầu lòng vào năm 2019. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn vì chồng chị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải nhờ ông bà nội nuôi dưỡng. Biết hoàn cảnh nhà chồng, chị luôn tìm cách động viên để cùng nhau gây dựng mái ấm bình yên. Nhưng tai ương không chịu buông tha đôi vợ chồng trẻ vào thời điểm chị mang thai con thứ hai.

Niềm vui sắp đón một thiên thần đáng yêu kéo dài chẳng được bao lâu, khi thai bước vào tuần thứ 36, chị Nguyệt đi siêu âm ở bệnh viện E thì phát hiện đứa trẻ trong bụng mắc bệnh tim bẩm sinh. Kể từ đó, chị phải nhập viện để theo chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho bà bầu có con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 11/10/2021, cháu bé mới sinh ra đã được các bác sĩ đón sang khoa sản Bệnh viện E để tiêm thuốc, nhằm giữ lại van động mạch. Với hy vọng con luôn được khoẻ mạnh, vợ chồng chị Nguyệt đặt tên con là Kiều Bảo Khang.

Tuy nhiên, mới điều trị được nửa tháng, bé Khang xuất hiện triệu chứng vàng da. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận con bị nhiễm virus viêm gan CMV kèm thêm chứng thoát vị bẹn.

Hiện tại bé phải thường xuyên nằm viện điều trị

Kể từ đó trở đi, gia đình chị Nguyệt đứng trước rất nhiều sóng gió. Do chồng chỉ làm công nhân, lương ba cọc ba đồng nên thu nhập rất hạn chế. Số tiền kiếm được chỉ đủ lo tiền ăn rồi bỉm sữa. Chị phải ở nhà chăm các con suốt từ năm 2019 đến nay.

Lúc Khang mắc một loạt căn bệnh hiểm nghèo, hai vợ chồng phải đi vay mượn khắp nơi khoản tiền lên đến hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do gia đình chị vay nợ lãi tính theo ngày vì nhà không có sổ đỏ để thế chấp ngân hàng. Thế nhưng, khoản chi phí đó cũng chẳng thấm tháp là bao bởi tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả của con lên đến gần 10 triệu đồng/tháng. Chưa kể đến những loại thuốc bổ trợ cho cơ thể hết sức đắt đỏ, tốn kém khác.

Đánh giá tình hình bệnh tật của bé Khang, các bác sĩ nhận định tuy cháu mắc nhiều bệnh nan y, song nếu được can thiệp kịp thời hy vọng sống rất cao. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, kinh tế nhà chị Nguyệt đã hoàn toàn cạn kiệt.

Hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

“Theo lời các bác sĩ, nếu tình hình sức khoẻ của cháu Khang ổn định thì có thể mổ tim khi lên 1 tuổi, bệnh viêm gan cũng có thể chữa được. Biết là vậy nhưng giờ vợ chồng tôi bí bách quá, không có tiền để điều trị cho con. Nhìn thấy tính mạng con bị đe doạ mà không có cách nào cứu, vợ chồng tôi đau lòng lắm”, chị Nguyệt chia sẻ.

Tạm thời ôm con rời bệnh viện để ngoại trú khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp, trong thâm tâm người mẹ vẫn luôn đau đáu. Những đêm dài thức trắng vì những căn bệnh quái ác hành hạ con khiến chị kiệt quệ cả sức khoẻ lẫn tinh thần, thế nhưng chị vẫn nuôi hy vọng con sớm bình phục.

Theo xác nhận của lãnh đạo xã Tượng Lĩnh, hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt thuộc diện khó khăn. Mấy năm vừa qua gia đình trải qua nhiều nỗi buồn. Hai vợ chồng còn rất trẻ, vừa mới sinh con thì không may con mắc bạo bệnh nằm viện thường xuyên.

Số phận bé Kiều Bảo Khang lúc này đây như “chỉ mành treo chuông” trong khi điều kiện gia đình không có đủ để lo chi phí điều trị. Sự sống của cháu đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng nhằm thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Phạm Bắc

