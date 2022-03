MS 2022.058

Sức khỏe yếu, không đủ khả năng trông giữ đứa con trai điên dại đang ở độ tuổi trưởng thành, bà Phạm Thị Hoa (63 tuổi), ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ-Hà Tĩnh) buộc phải hàn cũi sắt cao hơn 3m để nhốt con mình.

Chị Trần Thị Hạnh, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Châu Lĩnh cho biết, bà Hoa là trường hợp đã mất sức lao động hoàn toàn, cuộc sống hiện tại rất khó khăn.

“Trước đây bà Hoa làm ruộng, nhưng mấy năm trở lại đây do bệnh tật, sức khỏe giảm sút buộc bà phải bỏ nghề nông. Cuộc sống của 2 mẹ con chỉ trông chờ vào mấy con gà và 700.000 đồng tiền trợ cấp cho cháu Cao”, chị Hạnh thông tin thêm.

Nếu không có người trông giữ và nhốt vào cũi Cao sẽ bỏ nhà đi, gào thét khắp nơi

Trong căn nhà nhỏ, ẩm ướt nằm lọt thỏm xung quanh những ngồi nhà sầm uất, bà Hoa ngậm ngùi kể về cuộc đời của mình: “Tôi có hai đứa con, đứa trai đầu là Phạm Hải Trụ (SN 1990), hiện đã lấy vợ (cả hai vợ chồng đều làm nông), ở gần nhà. Lấy nhau về rồi, cuộc sống của hai con hiện cũng rất khó khăn, vợ Trụ đang bị bệnh trầm cảm, suốt ngày đóng cửa ở trong nhà”, lời bà Hoa.

Căn nhà tồi tàn của mẹ con bà Hoa

Còn người con thứ hai là Phạm Thanh Cao (SN 1997), bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Bà Hoa cho hay, trước đây bệnh tình của Cao cũng có tiến triển đôi chút nhưng nay ngày một nặng thêm. Thậm chí, bà phải nhốt con vào cũi, nếu không Cao sẽ bỏ đi khắp nơi và gào thét.

Để giữ đứa con điên dại, bà phải hàn một cái lồng sắt cao hơn 3m, phía trên chạm với mái tôn để nhốt Cao vào.

“Nhiều lần nó vẫn phá khóa thoát được ra ngoài. Những lần như vây tôi lại phải nhờ mọi người bắt giữ lại. Năm 2015, Cao lên cơn co thắt, người ngất lịm cả ngày, gia đình đã chuẩn bị hậu sự thì sau đó nó tỉnh lại. Giờ đây sức khỏe tôi rất yếu không trông được nên buộc phải nhốt con trong lồng sắt cả ngày. Sau này tôi không còn sức thì không biết cuộc sống của nó sẽ ra sao”, bà Hoa nghẹn ngào.

Thu nhập chính trông chờ vào việc bán được vài con gà

Nhìn xung quanh căn nhà chừng 10m2 không có lấy một vật dụng nào đáng giá, chỉ có duy nhất chiếc giường ngủ và một vài bộ quần áo cũ nhàu nát.

Trên cánh tay, khuôn mặt của người mẹ khốn khổ vẫn in hằn những vết sẹo do bị cào cấu mỗi lần cho con ăn.

“Nhiều đêm bà Hoa quờ quạng gọi tìm con cả đêm khi Cao thoát được ra ngoài, nghe mà xót lắm anh ơi!”, chị Nguyễn Thị Lài, một hàng xóm bà Hoa cho biết.

Hoàn cảnh mẹ con bà Hoa đang cần giúp đỡ

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh xác nhận, bà Hoa là trường hợp thuộc diện khó khăn nhất hiện nay ở xã này. Cuộc sống gia đình bà hết sức bi đát, dường như chẳng còn lối thoát. Hiện giờ chỉ biết trông mong sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Sỹ Thông

