Sinh ra không thấy mặt cha, Lộc và em trai được nuôi nấng khôn lớn trong vòng tay người mẹ trẻ cùng bà ngoại. Thế nhưng, những bất hạnh, nghiệt ngã của cuộc đời phút chốc cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của 2 đứa trẻ.

Chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của 2 anh em Nguyễn Trang Trung Lộc (16 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phát (12 tuổi, cùng trú thôn Thống Nhất, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) giữa lúc thời tiết chuyển lạnh.

Cái rét như cắt da cắt thịt của đợt không khí lạnh tăng cường đầu năm cùng nỗi tang thương phủ kín căn nhà cấp 4 nơi anh em Lộc đang ở khiến nhiều người chạnh lòng.

Ánh mắt u buồn của 2 đứa trẻ mồ côi

Theo người dân địa phương, mẹ vừa mất vì căn bệnh ưng thư quái ác vẻn vẹn 37 ngày thì bà ngoại của Lộc và Phát cũng mất theo, đẩy các em vào hoàn cảnh không ai nương tựa.

Được biết, từ khi vừa sinh ra đến nay, 2 đứa trẻ chưa bao giờ được thấy mặt cha dù chỉ một lần. Ba mẹ con sống chung với bà ngoại ở trong ngôi nhà cấp 4.

Cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ bớt đi khó khăn khi có hơi ấm của bà và mẹ, là chỗ dựa để các em khôn lớn, trưởng thành. Thế nhưng, bất hạnh ập đến trong căn nhà nhỏ khi cuối năm 2021, chị Nguyễn Thị Điệp (SN 1984, mẹ của 2 cháu) bất ngờ được phát hiện là mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Khi nhận hung tin mẹ lâm bệnh nặng, cháu Lộc đang làm lao động ở một nhà máy may tại TP Hồ Chí Minh lập tức xin nghỉ việc để ra chăm sóc mẹ.

Thế rồi sau một khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật, chị Điệp đã ra đi trong sự tiếc thương vô vàn của xóm làng và người thân.

Chưa kịp vượt qua nỗi bất hạnh của cuộc đời, cơn đau lại đày đọa 2 cháu khi bà ngoại Trần Thị Trúc (SN 1944) do tuổi cao sức yếu cũng từ trần khi đám tang chị Điệp chưa qua 49 ngày.

Lộc và Phát đứng bên di ảnh của bà ngoại và mẹ

Những ngày cuối tháng 2, căn nhà cấp 4 xập xệ của Lộc và em trai phủ kín một màu đen xám xịt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hai đứa trẻ khiến những người xung quanh không khỏi xót thương.

“Giờ cháu chỉ mong muốn, nếu cha còn sống thì về nhà một ngày để thắp cho bà và mẹ nén hương. Cùng với đó là để cho 2 anh em cháu được biết mặt để khi cháu đi học không còn bị bạn bè chọc là đứa không có cha.

Giờ mẹ và bà cũng bỏ 2 anh em mà đi rồi, cháu chỉ còn anh Lộc để bám víu”, Phát nghẹn giọng chia sẻ.

Một góc căn nhà xập xệ của anh em Lộc – nơi 2 đứa trẻ mồ côi phải sống những tháng ngày bất hạnh

Theo tìm hiểu, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Nguyễn Trang Trung Lộc đã phải nghỉ học từ lúc đang học lớp 6 để kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Sau khi nghỉ học, Lộc vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân ở một công ty may từ lúc đó đến nay. Hàng tháng vẫn gửi tiền ra để cho em đi học.

Ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Hải Ba cho biết, hoàn cảnh hiện tại của anh em Lộc thật sự đang rất khó khăn.

“Với tư cách một Chủ tịch xã, tôi kính mong các mạnh thường quân giúp 2 cháu trong lúc này. Hiện tại, về phía xã cùng với bà con thôn xóm đang rất quan tâm đến hai cháu, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ tiến hành được trong phạm vi có thể”, ông Trường chia sẻ.

