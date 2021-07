MS 2021.175

Anh Võ Bạch Minh nằm trơ trơ trên giường bệnh. 48 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ 2 tuổi, mọi đau đớn, tủi hổ anh đều chẳng thể diễn tả thành lời.

Trong số những bệnh nhân đang chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, hoàn cảnh của anh Minh éo le hơn cả. Người đàn ông gần 50 tuổi, bị bệnh Down bẩm sinh, chỉ cao khoảng 130cm, nhỏ thó, gầy gò. Nằm trên giường bệnh, anh từ chối giao tiếp, chỉ trao đổi với riêng anh trai là Võ Ngọc Tước, cũng là người thân duy nhất trông nom anh nằm viện suốt 6 năm nay.

Đã 6 năm kể từ khi anh Minh phát hiện căn bệnh suy thận, bởi người cha đã già yếu, một mình anh Tước trông nom, chăm sóc.

Anh Tước chia sẻ, khoảng giữa tháng 6 năm nay, thấy em trai sốt, khó thở, lại đấm ngực bình bịch, anh tá hỏa đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán anh Minh bị nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, nhồi máu cơ tim, thiếu máu tim cục bộ, tổn thương gan, suy thận, tăng huyết áp… phải nhập viện điều trị gấp.

Thế nhưng, khi bác sĩ đề nghị người thân nên chuyển anh Minh lên phòng Hồi sức tích cực - chống độc, anh Tước đành phải lắc đầu từ chối, bởi chi phí quá tốn kém. Một mình chăm sóc em trai suốt 6 năm chạy thận, đồng lương phụ hồ còm cõi của anh chẳng lo xuể.

Anh Tước xót xa tâm sự, do bị thiểu năng trí tuệ nên từ nhỏ, em trai anh đã hay chịu nhiều thiệt thòi. Không được đi học, còn thường xuyên bị những đứa trẻ hàng xóm trêu chọc đến phát khóc, nhưng vì trí tuệ chỉ như đứa trẻ nhỏ, dẫu có đau đớn, tủi thân đến mấy cũng chẳng biết mách ai.

“Trước đây khi mẹ tôi còn sống, cha cũng chưa yếu ớt như bây giờ, em tôi vẫn còn được chăm sóc kỹ càng. Nhưng kể từ khi bà qua đời, cha vì đau buồn mà yếu đi nhanh quá, chẳng thể lo liệu được cho đứa con khờ khạo.

Bản thân tôi có gia đình riêng, 4 đứa con khiến vợ chồng xoay sở cũng khó khăn, vì vậy không thể quan tâm nhiều đến cuộc sống của em trai. Đến năm 2016, trong một lần đưa nó đi khám bệnh, bất ngờ bác sĩ thông báo em tôi bị suy thận, từ đó tôi mới đưa về nhà để chăm sóc”. Người anh trai 53 tuổi, tóc đã luống bạc buồn rầu nói.

Người đàn ông gần 50 tuổi chỉ biết nương tựa và tin tưởng một mình anh trai.

Anh Tước lo lắng số tiền để điều trị đợt này lên tới 50 triệu đồng, gia đình chẳng còn gì để lo liệu.

Dù đã tuân theo lời bác sĩ, cố gắng chăm sóc, nhưng bởi người em trai không sao diễn tả mỗi lần đau đớn, mệt mỏi, nên bệnh thường diễn tiến nặng mới đưa đi bệnh viện. Uống thuốc cầm cự được khoảng 4 năm thì phải chuyển sang chạy thận định kỳ.

Trong quá trình điều trị, cũng vài lần anh Minh phải vào cấp cứu vì yếu quá, nhưng chưa bao giờ nặng như đợt này.

“Bác sĩ dự kiến chi phí điều trị cho em tôi trong một tháng lên tới 50 triệu đồng. Tôi biết đào ở đâu bây giờ. Mấy năm nay đi làm bữa có bữa không vì chăm sóc nó. Vợ tôi thì ở nhà chăm cháu nội để các con đi làm công nhân. Mỗi tháng nó đưa 2 triệu thì nuôi con nó cũng chưa đủ, đâu có dành dụm được đồng nào.

Nghĩ đến em mình từ nhỏ đã thiệt thòi, mấy đêm nay tôi chẳng ngủ được. Cứ mải suy nghĩ, tìm cách xem làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho nó, thành ra nhiều hôm mặt mày xây xẩm”, anh Tước thở dài thườn thượt.

Nhìn em trai khuyết tật trí tuệ vật lộn với cơn đau mà chẳng biết làm thế nào để giãi bày, anh Tước cố gắng không bật khóc.

Những ngày qua, các bác sĩ cũng đã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình, nhưng trong thời điểm cả thành phố đang căng mình chống dịch Covid-19, số tiền được giúp đỡ chưa thấm vào đâu. Thông qua Báo VietNamNet, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo trợ duyên giúp đỡ cho một mảnh đời khốn khổ.

Khánh Hòa

