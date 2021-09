Nhận được quà, anh Lương Đăng Thuận vội vàng nhắn tin cho phóng viên gửi lời cảm ơn. Phần quà gồm gạo, dầu ăn, mắm muối, trứng, sữa… gói ghém tấm chân tình của bạn đọc sẽ giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt.

Anh Lương Đăng Thuận (SN 1968, trọ tại Long Trường, Q9, TP Thủ Đức) không giấu được nỗi xúc động khi nhận quà hỗ trợ từ bạn đọc Báo VietNamNet. Bởi có ca nghi nhiễm Covid-19, công ty nơi anh Thuận làm việc phải tạm dừng hoạt động. Người đàn ông nghèo bỗng dưng thất nghiệp, không có thu nhập, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Trong lúc túng quẫn, anh gửi email đến báo bày tỏ: “Hiện tôi đang trọ một mình, rất khó khăn về tài chính, lo đóng tiền nhà trọ và mua thuốc uống. Ăn uống thiếu chút cũng không sao..”. Nhận được email, báo đã liên hệ với anh Thuận, gửi tặng 1 phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mắm muối, nêm, trứng, sữa.. giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt. Phần quà không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của những bạn đọc hảo tâm đã tin tưởng, đồng hành với chương trình của báo.

Những phần quà kịp thời đến tay bạn đọc đã giúp mọi người phần nào đối mặt với khó khăn

Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Danh sách bạn đọc ủng hộ ngày 22/9:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 21/9/2021 500,000 CT DEN:126XXXXXX563 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:20/09/2021 23:52:37 21/9/2021 5,000,000 087139.210921.075008.MAI DUC HIEN chuyen khoan 22/9/2021 150,000 044074.220921.212904.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho MS 2021 covid19 22/9/2021 500,000 858678.220921.210409.ung ho MS 2021.covid.19 22/9/2021 200,000 MBVCB.1379414261.TRAN THI TIEP chuyen tien ung ho covid.CT tu 003XXXXXXX477 TRAN THI TIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 200,000 IBVCB.1379347885.Ung ho MS2021.covid19.CT tu 046XXXXXXX066 BUI THI TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 200,000 444644.220921.184033.Ung ho MS 2021 co vid 19 FT21265230105021 22/9/2021 1,000,000 249008.220921.151415.Ung ho MS 2021.Covid19 22/9/2021 300,000 478609.220921.142254.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 Covid 19 22/9/2021 100,000 141208.220921.131412.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 covid 22/9/2021 500,000 SHGD:10013713.DD:210922.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.Covid 19 22/9/2021 500,000 173544.220921.115304.ung ho ms 2021.covid19 22/9/2021 200,000 347988.220921.105217.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 COVID 22/9/2021 500,000 MBVCB.1378243164.UNG HO MS 2021.COVID19.CT tu 007XXXXXXX567 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 500,000 MBVCB.1378148918.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX381 TRAN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 200,000 808530.220921.094214.Ung ho MS 2021.COVID19 - GD ANH TIEU HOANG KHA FT21265493744644 22/9/2021 3,000,000 966314.220921.094018.co Phuong ung ho MS 2021.Covid 19 22/9/2021 5,000,000 964513.220921.093911.Ong Tu Van ung ho MS 2021.Covid 19 22/9/2021 300,000 MBVCB.1377976447.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 011XXXXXXX335 DANG MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 200,000 893006.220921.083711.Chuyen tien MS 2021. Covid 19 22/9/2021 100,000 SHGD:10004056.DD:210922.BO:BUI THI TO HAI.Remark:Ungho ms2021covid19 22/9/2021 500,000 150744.220921.081917.Ung ho MS 2021 covid19 22/9/2021 100,000 078150.220921.074500.NGUYEN XUAN THAI chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19 22/9/2021 200,000 MBVCB.1377825157.UNG HO MS 2021. Covid19.CT tu 023XXXXXXX612 THAN THI MY SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 100,000 MBVCB.1377821619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 034XXXXXXX250 MAI VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 100,000 057979.220921.070648.Ung ho MS 2021 Covid19 22/9/2021 100,000 197202.220921.003118.MS 2021Covid19 22/9/2021 1,500,000 778434.210921.234738.Kolmakova E. V. ung ho MS 2021.Covid19 22/9/2021 500,000 VCBPAY.1377652430.Ung ho MS 2021.covid.CT tu 012XXXXXXX173 LAM THI DAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/9/2021 1,000,000 747222.210921.222701.Ung ho MS 2021.Covid19 22/9/2021 2,000,000 CT DEN:126XXXXXX475 Ung ho MS 2021 Covid19 22/9/2021 1,000,000 Ung ho MS 2021.Covid19 22/9/2021 1,000,000 CT DEN:126XXXXXX290 Ung ho MS 2021.covid19 22/9/2021 1,000,000 Ung ho ma so 2021. Covid19 22/9/2021 100,000 CT DEN:126XXXXXX737 Vietinbank;114000161718;Hoang Thi Mai Lan Ung ho MS 2021 Covid 19 22/9/2021 500,000 Ung ho MS 2021.covid19 22/9/2021 300,000 Ung ho Ms 2021 Covid 19; thoi gian GD:22/09/2021 00:26:40

Ban Bạn đọc

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.