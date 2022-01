MS 2022.003

Từ khi chưa chào đời, Trang đã bị cha đẻ bỏ rơi. Đến nay, bởi mắc chứng bại não, cô bé 14 tuổi vẫn chỉ như một đứa trẻ, không tự chủ được cuộc sống.

Căn nhà xác xơ tại thôn Việt Hà, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là nơi trú ngụ của mẹ con chị Lý Thị Hoa. Suốt 14 năm nay, một mình chị Hoa vất vả chăm sóc, nuôi nấng cô con gái bị bệnh bại não.

Chị Lý Thị Hoa 14 năm gồng mình nuôi con mắc bệnh bại não

Lặng nhìn con gái, chị tâm sự về phận đời quá đỗi truân chuyên của mình. Cách đây 14 năm, chị Hoa từng quen biết và dành hết tình cảm cho một người đàn ông cùng quê. Chị không ngờ rằng, lúc mang thai, người từng "thề non hẹn biển" với mình lại nhanh chóng rời bỏ chị và đứa trẻ chưa kịp thành hình.

Người phụ nữ khốn khổ đành vác bụng bầu về nương nhờ nhà bố mẹ đẻ. Ngày sinh con, chị một mình “vượt cạn” tại chính căn nhà của mình vì không có tiền đi trạm xá. Cũng may một người họ hàng đỡ đẻ giúp, chị may mắn giữ được tính mạng. Nhìn ánh mắt con chào đời cùng tiếng khóc đầu tiên, người mẹ đơn thân như được tiếp thêm sức mạnh.

Chị Hoa đặt tên con gái là Lý Thị Trang. Bao nhiêu tình thương yêu chị dành cả lên con gái bé bỏng. Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha cho hai mẹ con. Khi Trang được 5 tháng tuổi, một ngày chị Hoa không thấy con cử động gì nữa. Vội đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chị như chết lặng khi nghe các bác sĩ thông báo, bé Trang bị liệt do chứng bại não. Căn bệnh không thể chữa trị được, chỉ còn cách đưa con về nhà chăm sóc như người thực vật.

Ôm con ra về, chị vừa đi vừa khóc. Bao nhiêu hy vọng nuôi con khôn lớn để có chỗ dựa lúc về già bỗng chốc tan biến.

Gắng gượng mỗi ngày để duy trì sự sống cho con

“Ngay từ lúc nghe bác sĩ nói con bị vậy, tôi đã biết từ giờ đến lúc chết, mình cũng phải lo cho con gái. Nhưng tôi sợ lắm nếu mai này không còn, ai sẽ chăm sóc con?", chị bật khóc nức nở.

Cứ như vậy, suốt 14 năm qua, một mình chị để ý bé Trang từng li từng tí. Việc chăm cháu vất vả hơn những đứa trẻ bình thường. Bởi Trang không biết nói, những lúc đòi ăn chỉ khóc, ăn xong thì cười. Mẹ cho ăn uống hết sức khó khăn vì cháu chỉ nằm một chỗ, mỗi lần ăn chỉ có mẹ đỡ dậy, cho ăn một chút ít vì sợ con sặc, thức ăn rơi vào đường khí quản.

Những ai từng chứng kiến cảnh chị Hoa chăm con đều không giấu nổi sự xót xa cho số phận hai mẹ con. Gia đình chị là người dân tộc Dao, thuộc diện hộ rất nghèo trên địa bàn xã Việt Hồng (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Cũng vì muốn có nơi nương tựa, chị đi bước nữa với một người đàn ông khác, sinh tiếp hai con nhỏ. Cũng may các con sau của chị đều khoẻ mạnh bình thường. Điều đó giúp chị có thêm điều kiện chăm sóc cho cho Trang tốt hơn.

Tuy nhiên, do chồng thường xuyên đi làm xa, công việc không ổn định nên thu nhập thất thường, điều kiện sống khó khăn vô cùng. Bản thân chị quanh năm chỉ ở nhà với con nhỏ, không thể đi làm. Tiền trợ cấp người khuyết tật của Trang là 1.330.000 đồng/tháng không đủ để chị mua các loại thuốc bắc, thuốc nam cho con uống bổ sung.

Hoàn cảnh của bé Trang đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Chưa kể, chồng chị đi biền biệt, một mình chị tự trang trải sinh hoạt cho các con. Lắm lúc không có tiền mua thuốc cho con, chị đành vay mượn họ hàng, làng xóm. Vay nhiều quá, chị không có điều kiện trả nợ, cũng không thể vay tiếp được nữa.

Trong căn nhà cũ kỹ, tối tăm, người mẹ vẫn ngày ngày chăm bẵm con gái bại não từng li từng tí. Cuộc sống vất vả khiến chị Hoa muốn gục ngã, nhưng vì con, chị gắng gượng để giữ được sự sống cho con từng ngày.

Ông Phan Văn Công, Chủ tịch xã Việt Hồng xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Lý Thị Hoa ở địa phương thuộc diện khó khăn. Cháu Trang không may mắc bệnh bại não suốt 14 năm ròng. Chính quyền cũng đã hỗ trợ cho cháu, tuy nhiên chỉ được đỡ được phần nào. Rất mong hoàn cảnh của mẹ con chị nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

