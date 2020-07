Bé Huỳnh Văn Nhơn mới 6 tháng tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn do bệnh tật. Từ lúc sinh ra, con đã nhiều lần nằm viện. Người mẹ trẻ bất lực vì chẳng biết làm sao để cứu con.

Từ ngày sinh con, chị Nguyễn Quang Mỹ trở nên bận rộn bởi những lần đưa con đi viện. Bé Nhơn mắc hội chứng Pierre Robin, lưỡi và xương hàm dưới bị tụt vào trong, chèn vào đường hô hấp. Lâu lâu, con lại tím tái, khó thở, bú kém, sức đề kháng yếu, thêm hai lần thoát vị bẹn, nhiều lần viêm phổi. Đến nay, cũng do ảnh hưởng của chứng bệnh, đôi mắt của con đã không nhìn thấy gì.

Từ ngày sinh bé Nhơn, chị Mỹ lúc nào cũng phải ở cạnh con. Đứa trẻ lại mắc nhiều bệnh, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

Thương con trai nhỏ tội nghiệp, chị Mỹ bất lực bày tỏ: “Nếu biết trước con bị như thế này, em sẽ không lấy chồng”.

Thế nhưng, cuộc sống đâu có ai biết trước được điều gì. Con trai út bị bệnh, vợ chồng chị phải gửi hai đứa lớn về quê nhờ ông bà chăm sóc. Ở nhà trọ tại huyện Hóc Môn, chồng chị Mỹ hằng ngày đi phụ hồ. Dù xa đến mấy, tối nào anh cũng về nhà phụ vợ chăm con. Còn chị Mỹ chỉ có thể quanh quẩn bên con.

“Nhiều khi em muốn gửi con để đi làm, nhưng con như vậy thì đâu có ai nhận trông. Trước đây em làm thợ may, công việc này vừa bụi bặm mà lại phải chăm chú làm việc, chẳng thể đèo con đi cùng. Em cũng suy nghĩ đến việc bán vé số, nhưng sức đề kháng của thằng cu yếu lắm, bế theo con đi kiếm được vài chục nghìn, sợ con lại bệnh nặng hơn”.

Suốt nhiều tháng trời đưa con đi chữa bệnh, chi phí tốn kém, thấy chồng đi làm vất vả cũng không đủ tiền, nhưng chị Mỹ không biết phải làm sao. Sau gần 1 tuần Báo VietNamNet đăng tải bài viết "Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị mù lòa, tụt lưỡi do mắc hội chứng hiếm gặp" nhằm kêu gọi bạn đọc giúp đỡ chữa bệnh cho con, số tiền 33.235.000 đồng vừa được đại diện Báo VietNamNet trao tới gia đình.

Đại diện Báo VietNamNet (trái) trao số tiền hơn 33 triệu đồng cho chị Nguyễn Quang Mỹ, mẹ bé Nhơn.

Nhận được số tiền, người mẹ trẻ liên tục nói cảm ơn. Tuy nhiên, gương mặt chị như muốn bật khóc: “Con em lại đang nằm cấp cứu, chồng em phải nghỉ việc 2 hôm nay vì thấy con yếu quá. Nhưng chồng sẽ đi làm tiếp thôi. Đợt này con đã nằm viện 20 ngày rồi. Chi phí tốn kém lắm”.

Đứng cạnh Mỹ, tôi như ngửi được mùi chua thoang thoảng từ người chị. Người mẹ mới 27 tuổi hãy còn trẻ. Nhưng chị đã chẳng còn quan tâm đến vẻ bề ngoài. Ước mong lớn nhất hiện nay chỉ là kiếm được một công việc thích hợp, vừa có thể chăm con, vừa có thêm tiền để cho con được chữa bệnh lâu dài.

Khánh Hòa