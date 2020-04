Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Dương Thị Thanh Thúy đã được xuất viện về nhà trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Vậy là hai đứa con thơ của chị may mắn vẫn còn mẹ.

Đêm 6/3, Bệnh viện Chợ Rẫy đón nhận một ca cấp cứu cho nữ bệnh nhân được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lúc này, tình trạng bệnh viêm cơ tim cấp của chị Thúy vô cùng nặng, các bác sĩ cho rằng, chỉ cần chậm khoảng 1 tiếng nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng. Để cứu chị Thúy, các bác sĩ đã phải đặt hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) nhằm hỗ trợ cho tim, huyết áp và sự sống. Tuy nhiên, chi phí để đặt máy cộng với các chí phí điều trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Một con số quá lớn đối với thu nhập của chồng chị làm ra.

Chị Thúy (áo hồng) và anh Chúc (áo vàng) cảm ơn các cán bộ Phòng Công tác xã hội đã giúp đỡ trong hơn 20 ngày nằm viện điều trị. (Ảnh: Minh Hiếu).

Anh Nguyễn Thanh Chúc, chồng chị, trước đây chỉ làm thuê làm mướn, mỗi tháng thu nhập khoảng 3-4 triệu. Gần đây, anh mới học xong bằng lái xe tải, xin làm tài xế cho một hộ kinh doanh tư nhân, lương tháng 5 triệu đồng. Chạy xe được 2 tháng thì vợ anh xảy ra chuyện. Anh đành gấp rút gửi hai đứa con nhỏ mới 7 tuổi và 5 tuổi cho cha vợ chăm sóc, rồi cùng mẹ vợ đưa chị Thúy đi cấp cứu ngay trong đêm.

Gia đình chị Thúy ở cùng cha mẹ chồng. Cả hai ông bà đều bị bệnh. Cha chị bị tai biến mạch máu não, hiện tại sức khỏe rất yếu, không thể làm việc nặng. Mẹ chị bị bệnh lao phổi, đến nay chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải cậy nhờ con cái. Khi chị Thúy bị bệnh, anh Chúc phải nhờ hàng xóm hỗ trợ, giúp đỡ sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ dù bệnh nhưng vẫn là người lớn, vẫn biết cần gì thì nhờ vả người khác. Nhưng còn hai đứa nhỏ, chúng quá non nớt khiến anh Chúc chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ con.

Thương cho hoàn cảnh gia đình anh Chúc, các bác sĩ Khoa Hồi sức và cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã tìm cách liên hệ với các nhà hảo tâm, với Báo VietNamNet để nhờ hỗ trợ. Bài viết “Mẹ viêm cơ tim cấp phải nằm viện, con thơ nhung nhớ khóc đến lả người” được đăng tải đúng thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều người lo lắng cho gia đình anh.

Th.S Lê Minh Hiển thông báo với anh Chúc về các khoản đóng góp của các nhà hảo tâm, đồng thời hướng dẫn anh Chúc lấy lại tiền đóng tạm ứng còn dư để về trả nợ. (Ảnh: Minh Hiếu)

May mắn, đến cuối cùng, gia đình anh Chúc đã nhận được 140 triệu đồng do các mạnh thường quân trực tiếp đóng vào viện phí. Bên cạnh đó là hơn 20 triệu đồng được chuyển đến số tài khoản của Báo VietNamNet và tài khoản cá nhân của anh Chúc. Và điều còn may mắn hơn nữa là sức khỏe của chị Thúy đã hồi phục và được xuất viện về nhà. Sau hơn 20 ngày ngóng chờ của người thân, đặc biệt là 2 đứa con nhỏ.

Sau khi tiễn gia đình chị Thúy về quê, Th.S Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với VietNamNet: “Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Chúc, chúng tôi đã tập trung kêu gọi quý nhà hảo tâm. Từ việc nhờ Báo VietNamNet đến gửi thư, điện thoại đến nhà hảo tâm xin giúp đỡ. Nghe tin bệnh nhân Thuý tỉnh lại, chúng tôi đều vui mừng và lập tức thông tin cho các nhà hảo tâm. Đặc biệt, nghe anh Chúc kể lại, lúc chị Thúy vừa tỉnh liền lo lắng hỏi chồng: “Lấy tiền đâu trả tiền bệnh viện?” khiến tim tôi nghẹn ngào. Họ còn có hai con nhỏ, nên giúp được chị Thuý là giúp hai con không mồ côi mẹ. Ngày chị Thuý đến phòng Công tác xã hội là ngày tôi vui nhất, vì sức khỏe của chị đã ổn định”.

Con trai và con gái của vợ chồng anh Chúc phải gửi nhờ ông ngoại trông hộ. Khi biết ba mẹ sắp về, hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết.

Nhìn lại quãng thời gian mà chị Thúy bị bệnh và may mắn được cứu giúp, anh Chúc cảm khái: “Tôi chỉ biết thật lòng cảm ơn các bác sĩ, các anh chị ở phòng Công tác xã hội đã nhiệt tình, hết lòng giúp gia đình chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn Báo VietNamNet đã đăng bài kêu gọi giúp gia đình. Nếu không có những sự giúp đỡ ấy, chúng tôi không biết sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này như thế nào. Vậy là các con tôi vẫn còn có mẹ chăm lo rồi. Lúc nghe nói mẹ sắp về, các con vui mừng lắm, cứ hỏi mẹ miết”.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh Chúc. Anh cũng hồ hởi cho hay, sau khi được giúp đỡ, số nợ gia đình anh vay mượn chỉ vài chục triệu đồng, anh sẽ gắng đi làm trả nợ chứ không cầm cố đất ruộng nữa.

Khánh Hòa