Mỗi ngày, Báo VietNamNet lại nhận được những lời đề nghị được giúp đỡ từ những người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Báo VietNamNet vừa nhận được email từ một độc giả đề nghị giúp đỡ:

"Hôm nay, em viết mail này nhờ quý báo giúp đỡ cho trường hợp hoàn cảnh của hai mẹ con em.

Em là người khuyết tật năng, bị liệt 2 chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Hiện tại 2 mẹ con em đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh. Vì dịch bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Mẹ em năm nay đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe ngày một kém. Bản thân em chỉ làm việc được trên máy tính, nay dịch bị mất việc, không còn thu nhập. Em rất muốn nhờ Báo VietNamNet giúp đỡ để mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Trước ảnh hưởng do dịch Covid-19 đem lại, người lao động đang mắc kẹt tại TP.HCM đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ quý bạn đọc, Báo sẽ nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để kịp thời hỗ trợ.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 15/9 đến hết ngày 20/9:

