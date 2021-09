Ngày 2/9, chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet tiếp tục trao gửi tấm lòng thơm thảo của bạn đọc đến nhiều hộ dân đang ở trọ tại phường Tân Sơn Nhất, phường Hiệp Thành và phường Trung Mỹ Tây (Quận 12).

Năm nay, TP.HCM và nhiều địa phương khác trên cả nước đón Tết Độc lập trong một hoàn cảnh đặc biệt: “Ai ở đâu, ở yên đấy”.

Đã hơn 3 tháng kể từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, gần 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16, nhưng biến thể Delta quá phức tạp đã càn quét đến tận cùng ngõ ngách. Mỗi ngày lại có hàng nghìn bệnh nhân mới nhiễm bệnh, và con số tử vong càng khiến cho lòng người đau xót.

Suất quà cho những hộ gia đình có con nhỏ gồm cả sữa tươi

Đến bây giờ, chị Trần Thị Mỹ Hồng (ở trọ tại phường Tân Thới Nhất) mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cuối tháng 7, chị và con trai lớn, cùng rất nhiều người dân trong khu vực bị phát hiện dương tính với Covid-19, phải đi cách ly. Lúc này, con út của chị mới 6 tháng tuổi.

May mắn chồng và 2 con nhỏ không bị lây nhiễm, nhưng sau khoảng thời gian cách ly trở về, chị Hồng bị mất sữa, đứa bé đói khát, khóc ngặt ngày đêm. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, họ cũng chỉ biết cố gắng hết sức để lo cho con.

Trước đây, chị Hồng làm công nhân, chồng chị đi phụ hồ, thu nhập ít ỏi nên họ phải gửi 2 đứa con lớn về quê nhờ bà ngoại chăm sóc. Mỗi tháng tiết kiệm gửi về khoảng 3 triệu đồng chi phí học tập và ăn uống của 2 đứa nhỏ. Nhưng từ khi sinh con út, họ đành gửi gắm hết vào cha mẹ già.

Mùa hè năm nay, vợ chồng chị Hồng đón 2 con vào chơi, không ngờ trúng mùa dịch, cả nhà bị “nhốt” trong khu trọ, ăn bữa nay, lo bữa mai. Tiền thuê trọ cũng phải khất lần.

Khu phố và một số nhà hảo tâm cũng đã vài lần hỗ trợ cho người dân trong xóm trọ, nhưng chủ yếu là gạo, rau, thỉnh thoảng mới có trứng hoặc cá hộp, đối với gia đình có con nhỏ như nhà chị thì gặp khó khăn vì không còn đồ ăn cho em bé.

Ngày lễ Quốc khánh, khu trọ 12 phòng nơi gia đình chị Hồng đang sinh sống nhận được gói hỗ trợ từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Gói quà có gạo, thịt nạc, thịt bằm, rau củ và sữa, ai nấy đều mừng rỡ.

“2 đứa lớn nhà tôi vừa than, nói ăn mì tôm nhiều là bị ung thư đó mẹ. Giờ thì có thịt, có sữa cho tụi nhỏ rồi, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm”, chị cười tít mắt vì hạnh phúc.

Cũng ở phường Tân Thời Nhất, bà Bùi Thị Linh năm nay đã gần 70 tuổi, dáng người khắc khổ. Trong căn phòng trọ bà mới được nhượng lại của một cặp vợ chồng có cả ti vi và tủ lạnh, nhưng chiếc ti vi chẳng bao giờ được bật, vì bà sợ tốn tiền điện.

“Chúng nó về quê chạy dịch, vội quá nên không mang đi được, đành cho tôi và thằng cháu nhỏ, nhưng tôi nào có biết dùng”, bà Linh giãi bày.

Bà Linh và cậu cháu nội háo hức nhận quà từ chương trình

Người phụ nữ mệnh khổ ấy có 2 người con trai nhưng đều đã bỏ đi biệt tích, lâu lắm rồi bà không nhận được một lời hỏi han nào. Niềm an ủi và cũng là nỗi lo canh cánh lúc này của bà là đứa cháu nội mới 17 tháng tuổi. Cu cậu kháu khỉnh mà bạc phận, đầu thai vào gia đình bà.

Cha mẹ bé ly dị khi con mới 3 tháng tuổi, mạnh ai nấy đi, đứa nhỏ ở với bà từ đó. Hằng ngày bà đi bán vé số, lượm ve chai để kiếm tiền đóng nhà trọ và mua sữa cho cháu. Gần như chẳng tháng nào được no đủ, nên lúc nào bà cũng chỉ “ăn bậy ăn bạ” cho qua ngày, còn lại thì dành hết cho cháu nội.

Mùa dịch này, không thể đi bán vé số được nữa, từ lâu lắm bà không còn nổi đồng tiền lẻ, đành chờ đợi ai có lòng thì cho gì 2 bà cháu ăn nấy. Có khi chỉ là chút nước canh hoặc ít nước mắm để về chan với cơm hoặc cháo. “Tội thằng nhỏ!”, bà chẹp miệng.

Chiều ngày 2/9, bất ngờ nhận được món quà “nặng tay”, bà Linh rơm rớm nước mắt vì vui mừng. Bà cười quay sang nhìn cháu nội, đứa trẻ “ê a” phấn khích theo.

“Tôi chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ nhiều đến thế. Thực lòng tôi chỉ biết cảm ơn chân thành, chứ nói gì lúc này đây”, bà nghẹn ngào chia sẻ.

Những ngày thành phố giãn cách, ai ai cũng sống trong lo lắng, sợ dịch bệnh, và sợ bị đói. Chốn thành phố hoa lệ, nơi có quá nhiều người mong muốn tìm được chốn nương náu, mưu sinh, bất chợt vỡ òa trong nước mắt khi dịch bệnh ập đến. Nhưng ngày hôm nay, ấy là giọt nước mắt vui mừng.

Khánh Hòa

Với mong muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật giữa vòng vây đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch đại dịch cùng VietNamNet. Rất mong có thể đồng hành cùng Quý Bạn đọc hảo tâm, san sẻ tấm lòng thơm thảo.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081(8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.