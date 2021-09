MS 2021.241

Bố mẹ lần lượt qua đời, nữ sinh Trịnh Như Khiêm, xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sỹ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nói về hoàn cảnh của em Khiêm, người dân ở thôn Tây Đại, xã Hoằng Xuyên không khỏi xót xa. Bố mẹ lần lượt qua đời, hai chị em Khiêm phải nương tựa vào người bác gái.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Khiêm đạt được 25,9 điểm ở ba môn khối B. Trong đó, môn Toán được 8,4 điểm, môn Hóa học 8,25 điểm và 9,25 điểm môn Sinh học. Với số điểm này, Khiêm đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Đại học Y khoa Vinh. Nhưng điều khiến em băn khoăn là sẽ lấy đâu tiền để lo trang trải học hành. Có lẽ ước mơ trở thành bác sỹ của em cũng sẽ dừng bước tại đây.

Khiêm kể, năm 2019, khi chuẩn bị thi lên lớp 10, em được bố đưa đi khám sức khoẻ. Đó cũng là lúc bố phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư. Ngày đầu năm học mới, bố vĩnh viễn rời xa 4 mẹ con.

Em Khiêm trước nguy cơ phải từ bỏ ước mơ trở trành bác sỹ do hoàn cảnh gia đình

Mất đi trụ cột gia đình, mẹ em dường suy sụp. Một mình mẹ phải bươn chải để nuôi 3 chị em ăn họ. Ngoài thời gian ra đồng, ai thuê gì mẹ đều làm hết, miễn sao có tiền nuôi các con.

Mẹ làm cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, có những hôm kiệt sức. Đầu năm 2020 mẹ em lại phát hiện mắc bệnh ung thư, chỉ vài tháng sau mẹ mất, để lại 3 chị em bơ vơ.

“Dù bị cơn đau hành hạ thường xuyên mẹ vẫn lo cho các con, mẹ em còn dặn mẹ sợ ra đi như bố rồi biết các con sẽ phải sống như thế nào… Bố mất, mẹ mất, chị em chẳng biết nương tựa vào đâu, nhiều lúc tủi thân, cô đơn và muốn bỏ học”, Khiêm kể lại trong nước mắt.

Bác ruột của Khiêm là bà Trịnh Thị Tam (63 tuổi) ở một mình gần nhà, thương cho hoàn cảnh của các cháu đã đưa sang ở cùng.

Chị gái Khiêm là Trịnh Thị Như Diễm vừa tốt nghiệp ĐH Y khoa Vinh, công việc chưa ổn định. Khiêm và em gái đang học lớp 7 ở với bác, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả nhà đều phụ thuộc vào số tiền trợ cấp mồ côi hơn 400.000 đồng/tháng của hai chị em và tiền lương hưu ít ỏi của bác.

Hai chị em Khiêm đang phải nương tựa bác gái già yếu

“Kể từ ngày bố mẹ cháu mất, số tiền vay mượn để chữa trị cũng chưa trả hết được. Cháu đầu vừa tốt nghiệp, còn Khiêm và em gái vẫn đang học. Tiền lương hưu hơn 2 triệu đồng/tháng của tôi cũng không thấm vào đâu. Bây giờ lại bệnh tật tuổi già, tôi cũng chẳng biết sống được bao lâu, chỉ lo các cháu không thể thực hiện được ước mơ”, bà Tam chia sẻ.

Khiêm hay tâm sự với bác về ước mơ sau này muốn trở thành bác sĩ để cứu những người mắc căn bệnh như bố mẹ mình. Được biết, suốt 12 năm học, em đều là học sinh giỏi của trường. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Khiêm đạt được 25,9 điểm ở ba môn khối B. Với số điểm này, em đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Đại học Y khoa Vinh.

2 triệu tiền lương hưu hàng tháng của bác không đủ cho chi phí sinh hoạt

“Mong ước như vậy nhưng em lo lắng thời gian tới lấy đâu tiền mà lo trang trải học hành. Bác đã già yếu, em gái em mới học lớp 7 sẽ như thế nào… Ước mơ trở thành bác sĩ của em dường như đang quá xa vời”, Khiêm ngậm ngùi nói.

Nhắc đến hoàn cảnh của Khiêm, cô Bùi Thị Tâm (giáo viên chủ nhiệm) của em không khỏi nghẹn lòng. Khiêm là một học sinh thông minh, chịu khó, dù cuộc sống khó khăn nhưng em luôn vươn lên chính mình.

“Trước hoàn cảnh khốn khó của đình em Khiêm, ngoài miễn giảm học phí, nhà trường cũng không thu tiền học thêm của em. Ngoài ra, em cũng được miễn tất cả các khoản đóng góp của trường, lớp.

Nguyện vọng của em là vào trường Y. Tuy nhiên, thời gian đào tạo ngành này lại tương đối dài, thời gian làm thêm cũng ngặt nghèo. Trong khi gia cảnh của em vô cùng khó khăn, tôi chỉ mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để em thực hiện được mơ ước”, cô Tâm chia sẻ.

Lê Dương

