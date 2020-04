Báo VietNamNet làm cầu nối, tiếp nhận mọi ủng hộ của Quý doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức… có mong muốn chung tay, góp sức cùng đất nước phòng chống dịch Covid-19.

Mọi đóng góp xin gửi về:

CHUYỂN KHOẢN VỚI NỘI DUNG

“Ủng hộ MS 2020.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet – STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

“Ủng hộ MS 2020.Covid19”

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

TRƯỜNG HỢP ĐÓNG GÓP GẠO VÀ HIỆN VẬT

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: điện thoại 0923 457 788 – địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.