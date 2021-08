Dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống, mọi đối tượng trong xã hội, từ người già đến trẻ em. Những đứa trẻ bệnh tật khốn khổ vốn yếu ớt và đã quen được chăm sóc, giờ đây phải loay hoay học cách tự lập.

11h đêm 18/8, chị Lê Thị Huyền Trâm xách theo túi đồ đã chuẩn bị sẵn, chỉ có vài bộ quần áo, lên xe đi sang bệnh viện dã chiến để cách ly. Chị vừa được phát hiện dương tính với Covid-19 trong buổi sáng, không biết nguồn lây.

Người mẹ đơn thân nước mắt nghẹn ngào, nhìn về con gái bé bỏng. Cô bé Quỳnh Châu cố gắng thể hiện mình vẫn ổn: “Mẹ yên tâm đi, con tự lo được. Con không sao đâu”. Chứng kiến con gái dũng cảm như vậy, chị Trâm vừa mừng vừa lo.

Bệnh suy thận đã biến chứng suy tim, cao huyết áp nên nhiều lần, chị Trâm phải bế con gái đi lên phòng chạy thận.

Hai mẹ con chị Trâm ở khu vực cách ly của Bệnh viện Nhi đồng 2 chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Đêm đầu tiên ở khu cách ly, chị chẳng thể nào ngủ được, nước mắt ướt đẫm gối vì lo cho con gái. Quỳnh Châu năm nay mới 11 tuổi, bị suy thận mãn giai đoạn cuối và phải chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 suốt 4 năm nay. Bệnh của con đã bị biến chứng sang suy tim, cao huyết áp, nên mặc dù cô bé vốn nhiều bạn bè, nhưng hơn 1 năm nay, con thường phải ngồi một chỗ, không thể chơi đùa.

Phần lớn mọi việc đều do chị Trâm hỗ trợ, chăm sóc nên khi hay biết mình trở thành F0, chị đã ngỏ lời xin được cách ly tại nhà trọ. Nhưng rồi, trong căn phòng tồi tàn ấy, còn con gái chị và 2 gia đình có con chạy thận khác đều là F1. Chị không dám cam đoan mình sẽ không lây bệnh cho những người còn lại, nên buộc phải chuyển đi.

Trước đó một tuần, cả cha mẹ và bà ngoại của bé Yến Vy cũng bị dương tính với Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Ở nhà chỉ còn con và em gái năm nay chuẩn bị lên lớp 2, là chị cả, cô bé cũng phải nén nỗi lo sợ để bảo vệ em gái. Thế nhưng cơ thể của con “gánh” đầy bệnh tật, chẳng biết có thể gắng gượng được đến lúc nào.

Bé Yến Vy bơ phờ sau ca chạy thận.

“Túp lều” của bà ngoại Yến Vy nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở Quận Tân Phú.

Yến Vy bị lupus ban đỏ và suy thận mãn giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ ở Bệnh viện Nhi đồng 2. May mắn những ngày thành phố thực hiện giãn cách, con và em gái thường tự chơi trong nhà nên không bị lây bệnh từ người thân.

Nhưng khó khăn nhất đối với Quỳnh Châu, Yến Vy và cả những bệnh nhi là F1 của chị Trâm lúc này là khoản chi phí xét nghiệm Covid-19. Bởi F1 có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh, vì vậy, mỗi lần được người thân đưa đi chạy thận đều phải làm xét nghiệm PCR, phí khám bệnh hết hơn 1,6 triệu đồng/2 người. Mỗi tuần chạy thận 3 lần, tính ra chỉ riêng tiền xét nghiệm để các bé chạy thận trong 3 tuần cũng hết khoảng 15 triệu đồng.

Số tiền đó vượt quá khả năng hiện tại của các gia đình. Bởi trước đó, họ đã phải sống trong trầy trật vì tiền trọ và chi phí điều trị, thuốc thang cho các bé quá nhiều. Thậm chí, nhiều năm trước, gia đình chị Phương đã phải bán nhà để chữa trị cho Yến Vy, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Giờ đây nợ nần chồng chất.

Covid-19 dai dẳng và nguy hiểm là nỗi khiếp sợ của những gia đình cho con đang chạy thận. Bởi tình trạng F0 trong cộng đồng tại TP HCM quá lớn, chỉ cần một chút sơ suất, họ sẽ lập tức trở thành bệnh nhân. Và khi ấy, những đứa trẻ cũng sẽ phải rơi vào cảnh bơ vơ không có điểm tựa.

Khánh Hoà

Với mong muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật giữa vòng vây đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch đại dịch cùng VietNamNet. Rất mong có thể đồng hành cùng Quý Bạn đọc hảo tâm, san sẻ tấm lòng thơm thảo.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.