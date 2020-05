Ngày 5/5/2020 hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Sanofi Việt Nam đã trao tặng 1,3 tỷ đồng để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh nỗ lực duy trì sản xuất để đảm bảo nguồn cung cấp dược phẩm cho bệnh nhân được liên tục, đây là nỗ lực mới nhất của Sanofi trong công cuộc đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng kép từ thiên tai hạn mặn và dịch bệnh tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại ĐBSCL, người dân không chỉ đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát mà còn phải xoay sở trong điều kiện sống khó khăn do thiếu nguồn nước sạch do hạn hán và xâm nhập mặn trầm trọng đột biến nhất trong 10 năm qua. Tính đến tháng 04/2020, đã có 6 tỉnh tại khu vực bao gồm Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng công bố tình trạng khẩn cấp về hạn, mặn, ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng, sinh kế và đời sống tinh thần - vật chất của người dân.

"Bà Nguyễn Thị Lương Phong – Trưởng bp Quan Hệ Đối Ngoại – Sanofi Đông Dương đại diện công ty trao tặng 1,3 tỷ cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam".

Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nguồn kinh phí do Sanofi và các tổ chức, tập thể đóng góp sẽ được hướng đến mục tiêu tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cung cấp hàng hóa, lương thực - thực phẩm cho người dân. Tại những địa phương bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, ngoài nhu yếu phẩm, người dân còn được trang bị các giải pháp lọc - giữ - phân phối nước để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19, khẩu trang, xà phòng và nước sát khuẩn… cũng được cung cấp đến cho người dân khu vực này để khuyến khích thực hành vệ sinh, nâng cao nhận thức phòng, tránh dịch bệnh.

“Là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia đồng thời cũng nhà một nhà sản xuất dược phẩm trong nước có mặt tại Việt Nam hơn 60 năm, Sanofi Việt Nam mong muốn san sẻ trách nhiệm cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh, thiên tai gây nhiều trở ngại trong đời sống cho người dân như hiện nay. Chúng tôi tin rằng người dân Việt Nam với ý chí mạnh mẽ, kiên cường cùng sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức trong và ngoài nước sẽ cùng nhau vượt qua được giai đoạn thử thách này” - ông Haissam Chraiteh - Giám đốc nhóm General Medicines khu vực Châu Á kiêm Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương chia sẻ.

Sanofi Việt Nam có trụ sở chính tại TP.HCM với hơn 1.000 nhân viên làm việc trên toàn quốc, sản phẩm của Sanofi đã có mặt tại Việt Nam hơn 50 năm qua. Sanofi sở hữu ba nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (Thực hành tốt Sản xuất thuốc) tại TP.HCM, cung ứng 80% sản lượng của Sanofi tại Việt Nam.

Lệ Thanh