Một mình bươn chải nơi đất khách quê người để nuôi con, chị Thu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Điều khiến người mẹ đau đáu là lỡ chẳng may lìa đời, đứa con trai non nớt sợ rằng không có ai chăm sóc.