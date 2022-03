MS 2022.066

Tai nạn hy hữu cách đây 2 năm khiến anh Hậu bị liệt nửa người dưới. Nằm một chỗ quá lâu, phần ụ ngồi bị lở loét ngày càng nặng. Bác sĩ cho biết, nếu không điều trị kịp thời, anh có thể nguy hiểm tính mạng.

Nhìn vóc dáng cao to của anh Trần Văn Hậu, thật khó để người mới gặp tin rằng anh đang mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, khi bác sĩ lật tấm lưng của anh lên, ngoài vết sẹo dài chạy dọc xương sống, chỗ ụ ngồi đã bị lở loét rộng và sâu hoắm, trông khá đáng sợ.

Cách đây gần 2 năm, anh Hậu không may bị tai nạn hy hữu tại nhà. Bình nước 500ml rơi trúng người khiến anh bị gãy 3 đốt sống lưng. Do hoàn cảnh quá khó khăn, anh chỉ được điều trị ở các bệnh viện tại địa phương trong khoảng 3 tháng, sau đó đưa về nhà, nằm một chỗ.

Bởi anh Hậu có vóc dáng cao to nên việc chăm sóc khá vất vả, chị Hiểu đành nghỉ việc để trông nom.

Dù chị Hiểu (vợ của anh) đã phải nghỉ làm để chăm sóc, thế nhưng cuộc sống túng thiếu, điều kiện vệ sinh cũng chẳng thể đảm bảo khiến phần ụ ngồi của anh Hậu ngày càng lở loét, hoại tử.

“Do bị liệt, mất cảm giác nên anh ấy không biết gì, đến lúc da bị trầy, tôi chăm sóc thế nào cũng không khỏi”, chị Hiểu than thở.

Cứ thế vết hoại tử ngày một nặng hơn nhưng chị cũng chẳng có tiền để đưa chồng đi chữa. Đến giữa tháng 12, khi chỗ vết thương lan rộng bằng miệng cái bát con, chị Hiểu lo lắng, vay mượn khắp nơi được vài triệu đồng để chuyển anh Hậu từ Kiên Giang lên TP.HCM thăm khám.

Bác sĩ Trần Minh Duy cho biết, anh Hậu bị tổn thương tủy sống nên bị liệt phần dưới, gần như không còn khả năng bình phục.

Bác sĩ Trần Minh Duy, Khoa Ngoại chỉnh hình, Bệnh viện phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, do anh Hậu bị tổn thương tủy sống nên phần dưới không còn cảm giác. Nằm một chỗ quá lâu, không được chăm sóc đúng cách dẫn đến bị lở loét. Nếu không điều trị kịp thời, vết loét cứ ăn sâu dần, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và gây tử vong.

Tuy nhiên, anh Hậu còn mắc bệnh đái tháo đường nên trước mắt, các bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị bệnh lý này. Khi sức khỏe anh Hậu ổn định mới có thể lên lịch mổ, cắt lọc hết phần hoại tử, xoay vạt da để che chỗ loét và cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu. Theo dự kiến, thời gian điều trị phải kéo dài cả tháng, chi phí khoảng 25 triệu đồng.

Nghe bác sĩ nói số tiền, chị Hiểu ngẩn người. Trước đó, để đưa được chồng lên thành phố thăm khám, chị đã phải chạy vạy khắp nơi cũng chỉ được vài triệu lẻ. Giờ khoản tiền chữa trị vài chục triệu đồng đối với gia đình là quá xa vời, chẳng biết kiếm ở đâu được.

Trước khi xảy ra chuyện không may, anh Hậu làm nghề bơm cát mướn cho người dân, công việc khi có khi không nên thu nhập cũng bấp bênh. Gia đình không có phương tiện canh tác nên chị Hiểu cũng đi làm mướn, từ cắt lúa tới nhổ cỏ… mùa nào việc nấy.

Sau khi anh Hậu gặp tai nạn, con trai đang học lớp 8 đã phải dừng đến trường để đi làm, trở thành trụ cột chính trong nhà. Con gái út còn nhỏ nên chẳng thể đỡ đần. Từ ngày anh gặp nạn đến nay, chi phí đã "ngốn" hơn 100 triệu, số tiền mà cả đời chị Hiểu cũng không nghĩ mình có nổi.

Gia đình chị Hiểu thuộc hộ cận nghèo, đã lâm vào cùng đường.

Cả gia tài là căn nhà tạm lợp tôn, nhỏ đến nỗi giờ muốn bán mà chẳng ai mua. Gần 2 năm nay, ngoài số tiền thu nhập ít ỏi của con trai nhỏ, gia đình chị phải tằn tiện số tiền hỗ trợ dành cho người khuyết tật, chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Mấy ngày nay, vừa ở bệnh viện chăm sóc chồng, lại vừa gọi điện khắp nơi cầu cứu giúp đỡ viện phí nhưng chưa được, chị Hiểu sốt ruột, nhiều ngày mất ngủ khiến đôi mắt đỏ quạch. Chị rất sợ anh Hậu không có tiền điều trị sẽ gây nguy hiểm tính mạng.

“Còn người cũng còn tiếng nói, còn chỗ dựa tinh thần cô ạ. Chứ nếu anh gặp chuyện không may thì mấy mẹ con tôi bơ vơ quá”, chị Hiểu giãi bày.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

