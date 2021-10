MS 2021.301

Tròn 6 tháng tuổi, trên người Tuyết Mai mọc một khối u. Từ đó trở đi, cuộc sống của đứa trẻ non nớt chìm trong đau đớn.

"Cứu con, mẹ ơi cứu con!", tiếng gào thét, van xin của đứa trẻ mới 2 tuổi như xé nát tâm can cha mẹ. Chị Trần Thị Vân (SN 1996, trú xóm Tân Hải, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) chỉ biết quay mặt đi nơi khác, giấu những giọt nước mắt mặn chát.

Cô bé kháu khỉnh không may mắc bệnh hiểm ác từ khi còn quá nhỏ

Con gái chị, bé Trần Tuyết Mai mắc căn bệnh ung thư phần mềm ác tính khi mới 6 tháng tuổi. Kể từ đó đến nay, hai mẹ con chị ròng rã bám trụ nơi bệnh viện. Nhớ đến những ngày tháng kinh hoàng đó, nhiều lúc chị Vân chỉ mong mình đang sống trong cơn ác mộng, ngủ một giấc sẽ thoát ra được.

Thời điểm mới chào đời, Tuyết Mai khoẻ mạnh, đáng yêu. Đến khi được 6 tháng, trên người con bỗng xuất hiện khối u. Vợ chồng chị Vân lo sợ đưa con đến Bệnh viện huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) thăm khám nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Đến Bệnh viện tỉnh Thanh Hoá, bác sĩ đề nghị gia đình cho bé Mai làm phẫu thuật gấp. Chờ đợi trong sự thấp thỏm, nghe bác sĩ thông báo đó là khối u lành, chị như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Những tưởng con tai qua nạn khỏi, chị đưa con cùng vào Nam để tiện chăm sóc vì bản thân chị làm công nhân, chồng chị làm phụ hồ tại đây. Cuộc sống hai vợ chồng hết sức vất vả.

Mới đi làm được ít hôm, chị Vân lại một lần nữa bàng hoàng khi nghe người trông trẻ báo rằng, tại vết mổ của con gái xuất hiện thêm một khối u. Chị tiếp tục đưa con đi một số các bệnh viện trong Nam nhưng không tìm ra bệnh.

Thế rồi, người mẹ khốn khổ ấy đành đưa con quay về quê, rồi lặn lội ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) vào tháng 3/2021. Khối u ngày một to hơn. Qua xét nghiệm sinh thiết, bác sĩ kết luận bé Mai mắc bệnh ung thư phần mềm ác tính.

Cũng kể từ lúc đó, cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu gắn với bệnh viện. Trải qua nhiều đợt truyền hoá chất, sức khoẻ Mai dần hao mòn. Cùng với đó, tình hình dịch Covid-19 bùng phát khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Con thường ngủ khi quá mệt mỏi sau mỗi đợt truyền hoá chất

Cả nhà ngập trong nợ nần

Đến nay, bé Mai đã trải qua 7 đợt truyền hoá chất. Mỗi lần con truyền, chị Vân đều lo lắng khôn cùng. Thể trạng một đứa trẻ mới 2 tuổi quá yếu, các chỉ số về máu của con tụt sâu, nhiều lúc phải sử dụng đến những mũi tiêm kích cầu.

Cho đến hiện tại, tình trạng của con vẫn rất đáng lo ngại. Mỗi ngày trôi qua, chị Vân đều căng thẳng, sợ chỉ cần sơ sảy một chút mình sẽ mất con mãi mãi.

Cùng với đó, gánh nặng kinh tế đang dồn lên vai hai vợ chồng. Trung bình tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của con hết khoảng 5 triệu đồng/đợt, mà mỗi đợt chỉ kéo dài 3-5 ngày. Anh chị buộc phải vay họ hàng, người quen, ngân hàng để lo, tính đến nay số nợ đã gần 300 triệu đồng. Dịch Covid-19 bủa vây, anh chị không làm ra, cũng chẳng hỏi vay thêm ai được nữa.

Người mẹ khốn khổ lo sợ sẽ mất con mãi mãi

Ông Trần Văn Sơn, trưởng xóm Tân Hải (xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) chia sẻ: “Cháu Mai đẻ ra mấy tháng đã bị ung thư rồi. Cha mẹ tha thương đi làm ăn xa, thu nhập thấp. Hai mẹ con thường xuyên đưa nhau đi bệnh viện, tốn kém vô cùng. Xóm nghèo nên chúng tôi cũng không giúp được nhiều. Mong mọi người chia sẻ, động viên cho gia đình bớt khổ".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Vân. Địa chỉ: Xóm Tân Hải, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. SĐT: 0344069106.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.301 (Trần Tuyết Mai)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.