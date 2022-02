Anh Nguyễn Đăng Muôn ở Hà Tĩnh có hai người con bị tàn tật, sau đó anh lại bị tai biến mạch máu não. Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc Báo VietNamNet đã gửi về ủng hộ số tiền hơn 69 triệu đồng.

Mới đây, Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương huyện Can Lộc về thắp hương cho Đại úy Nguyễn Đăng Muôn (SN 1977, công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc) và chị Nguyễn Thị Nga (SN 1979), trú xóm 12 Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Tại đây, Báo VietNamNet thay mặt độc giả, trao số tiền hơn 69 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Nga (vợ của anh Muôn).

Gia đình anh Muôn là nhân vật trong bài viết: “Cha tai biến nguy kịch, con tàn tật không nơi bấu víu”, đăng tải trên báo VietNamNet. Anh Muôn kết hôn với chị Nga, lần lượt sinh được ba người con, trong đó em Nguyễn Xuân Diệu (SN 2002) bị câm điếc bẩm sinh, Nguyễn Lê Đăng Duẩn (SN 2007) mắc bệnh u máu lan toả. Nhiều năm nay, bao nhiêu tài sản trong nhà đều đổ vào việc chữa bệnh cho các con.

Vợ anh Muôn đón nhận tấm lòng của độc giả

Trong lúc gia đình còn nhiều khó khăn thì vào khoảng 22h tối 9/1, người nhà phát hiện anh Muôn hôn mê bất tỉnh khi đang ngủ. Anh được đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh mổ não gấp, tiên lượng xấu. Gia đình đã đưa vỏ não ra Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) để nuôi.

Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc tiếp sức để anh Muôn có thêm kinh phí chạy chữa, thế nhưng sau vài ngày nằm viện, anh đã tử vong do bệnh tình quá nặng.

Thông qua báo VietNamNet, độc giả và các nhà hảo tâm đã gửi về ủng hộ gia đình anh Muôn số tiền 69.240.400 đồng.

Chị Nguyễn Thị Nga xúc động cho biết: “Mặc dù được mọi người giúp đỡ, nhưng chồng tôi vắn số không qua khỏi. Giờ anh Muôn đi, để lại cho tôi hai đứa con mắc bệnh nặng. Số tiền độc giả gửi ủng hộ, tôi sẽ để dành vào việc thuốc thang, chữa bệnh cho các con. Thay mặt người chồng quá cố, tôi xin cảm ơn báo VietNamNet, độc giả, nhà hảo tâm đã thương, chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi”.

Thiện Lương