Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để trao số tiền 53.945.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Vũ Minh Thư. Ngoài ra, có nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ trực tiếp cho gia đình hơn 20 triệu đồng.

Bé Vũ Minh Thư (2 tuổi) được sinh ra bởi một người mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc tỉnh, lúc mê. Đứa trẻ chưa từng gặp cha ruột. Đau đớn hơn, con được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu khi mới hơn 1 tuổi.

Sống cùng mẹ đẻ thần trí không minh mẫn, Minh Thư không được chăm sóc tốt. Ngay cả khi phát bệnh nặng cũng bị chậm trễ đưa đi viện thăm khám. Đến lúc biết con mắc ung thư, mẹ của Thư đã "trao" con lại cho vợ chồng chị Lan chăm sóc.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao gần 54 triệu đồng cho mẹ con bé Minh Thư.

Ngày nhận chăm sóc bé Minh Thư, chị Lan đang mang bầu hơn 4 tháng. Bởi phải vất vả chạy vạy lo liệu và ở viện chăm sóc con, chị bị sinh non ở tháng thứ 7, may mắn đưa đi cấp cứu kịp thời nên 2 mẹ con đều bình an.

Thế nhưng, chi phí chữa bệnh cho Minh Thư cùng đợt cấp cứu khiến vợ chồng chị Lan kiệt quệ, phải vay mượn khắp người thân quen, đến nay chưa thể trả.

Thương cô bé thông minh, hoạt bát, lại sớm hiểu chuyện, trong lúc nguy cấp, vợ chồng chị không muốn buông tay nên đã cầu cứu khắp nơi.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết "Không có cha, mẹ tâm thần, tính mạng bé gái ung thư gặp nguy hiểm", nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ giúp đỡ.

Ngoài số tiền gần 53.945.000 đồng được ủng hộ thông qua tài khoản của Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã liên hệ để trao trực tiếp số tiền hơn 20 triệu đồng.

Thông qua Báo VietNamNet, chị Lò Thị Hoàng Lan gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng nhân ái đã gieo duyên, giúp đỡ để chị được tiếp tục đồng hành cùng con trong cuộc chiến với bệnh tật.

Khánh Hòa