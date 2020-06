Anh Công đau buồn chia sẻ với chúng tôi về sự ra đi của bé.

Bé Nguyễn Đăng Khoa được phát hiện bệnh ung thư gan khoảng 1 năm nay. Con đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Bệnh của Đăng Khoa đã tiến triển nặng. Những toa thuốc hóa trị của con phải sử dụng thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm khá tốn kém. Thế nhưng, cơ thể con vẫn phải chịu nhiều tác dụng phụ.

Không chỉ kém ăn uống trong những ngày truyền thuốc, do ảnh hưởng của hóa chất, xương chân của con bị rạn nứt, đau đớn quằn quại. Con thường xuyên mất ngủ. Bác sĩ phải chỉ định cho con dùng thuốc morphin. Tuy nhiên, thuốc cũng chỉ giảm được cơn đau nhất thời cho con. Từng vài lần các bác sĩ hội chẩn nhằm can thiệp vết nứt xương chân cho con nhưng chưa được, bởi nếu tiến hành gây mê sẽ gây hại cho gan, mà vốn dĩ gan của con đã tổn thương do ung thư.

Bé Đăng Khoa được bạn đọc ủng hơn 112 triệu đồng thông qua tài khoản của Báo VietNamNet.

Từ đó đến nay, thời gian Đăng Khoa nằm viện thường xuyên hơn ở nhà. Có những đợt về chưa đến ngày hẹn, nhưng do con sốt hoặc sức khỏe bất thường, gia đình con lại vội vàng bắt xe đi ngay. Cũng từ ngày con bệnh, do sức khỏe của con quá yếu, cả cha mẹ con phải nghỉ việc để chăm sóc, mọi chi phí đều phải vay mượn.

Trong thời gian dịch covid khiến lòng người hoang mang, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, vợ chồng anh phải cầu cứu khắp nơi nhưng không được. Anh Công một lần nữa xin nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc VietNamNet. Sau khi bài viết “Bé trai ung thư cầu cứu 10 triệu đồng mua thuốc” được đăng tải, số tiền 112.601.642 đồng đã được bạn đọc VietNamNet sẻ chia tới gia đình anh.

Tuy nhiên, vì sức khoẻ đã quá yếu, bé Khoa đã không thể tiếp tục chống chọi. Nhận được tin dữ từ phía gia đình bé, chúng tôi vô cùng đau lòng. Khoản tiền nhận được từ phía bạn đọc, anh Công cho biết sẽ dùng để chi trả chi phí và trả nợ những khoản vay mượn trước kia để chữa bệnh cho con.

Khánh Hòa