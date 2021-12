Báo VietNamNet vừa về trao cho gia đình anh Lương Hữu Tuế hơn 140 triệu đồng, anh Tuế đã mất, còn cậu con trai đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng.

Đại diện Báo VietNamNet vừa cùng lãnh đạo UBND xã Can Lộc, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đến thắp hương cho anh Lương Hữu Tuế (SN 1985, trú thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Tại đây báo VietNamNet trao hơn 140 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Anh (vợ của anh Tuế). Đây là số tiền độc giả thông qua số tài khoản của báo VietNamNet gửi động viên, ủng hộ để anh Tuế cùng con trai điều trị bỏng. Tuy nhiên sau nhiều ngày chống chọi, giành giật sự sống, anh Tuế đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Báo VietNamNet cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đến nhà thắp hương cho anh Tuế

Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao hơn 140 triệu đồng tới chị Anh

Anh Lương Hữu Tuế cùng con trai Lương Hữu Sơn Tùng (8 tuổi) là nhân vật trong bài viết: “Hai cha con bỏng nặng nguy kịch cầu cứu”, đăng tải trên báo VietNamNet.

Khoảng 16h chiều ngày 9/11, đang trong thời gian nghỉ việc do dịch bệnh, anh Tuế ở nhà phụ vợ chăm hai con nhỏ tại khu nhà trọ ở Hà Nội thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả, anh Tuế cùng con trai Lương Hữu Sơn Tùng (học sinh lớp 3) bị bỏng nặng, được người dân đưa đi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Anh cũng cho biết, khi ngọn lửa bùng lên, anh Tuế ôm được đứa nhỏ chạy ra ngoài an toàn, nhưng lúc chạy vào bế Tùng thì anh vấp ngã, cả hai cha con đều bị thương nặng. Qua đánh giá ban đầu, anh Tuế bị bỏng trên 85%, nguy kịch và có chiều hướng xấu. Hiện anh đang bất tỉnh, còn cậu con trai Sơn Tùng đã tỉnh lại, liên tục kêu đau, gào khóc.

Bố đã qua đời, còn bé Tùng đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng

Số tiền điều trị quá lớn, anh Tuế lại không có bảo hiểm nên kinh phí vô cùng tốn kém. Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, gia đình chị Anh đón nhận nhiều sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Thông qua Báo VietNamNet, độc giả đã gửi ủng hộ hai cha con anh Tuế số tiền hơn 140 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm của độc giả, chị Nguyễn Thị Anh xúc động cho biết: “Dù nỗ lực để cứu chồng, được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ thêm kinh phí để điều trị nhưng thật đau lòng là chồng tôi đã không qua khỏi do bỏng hô hấp quá nặng. Chồng mất để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình. Thay mặt người chồng quá cố, tôi xin khắc ghi tấm lòng của mọi người đã nâng đỡ gia đình tôi trong cảnh hoạn nạn. Số tiền nhà hảo tâm ủng hộ, tôi sẽ dùng vào việc chăm sóc, điều trị cho con trai nhanh khỏe, sớm về nhà để đi học trở lại”.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Thời gian qua, báo VietNamNet đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn ở địa bàn. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin cảm ơn, trân trọng tấm lòng của báo VietNamNet, của các nhà hảo tâm. Với trường hợp của anh Tuế, nhờ có quỹ báo ủng hộ, làm cầu nối mà gia đình có thêm kinh phí điều trị dài ngày cho con trai”.

