Chỉ sau vài ngày Chính phủ công bố tài khoản “Quỹ vắc xin phòng Covid 19”, số tiền ủng hộ đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có nhiều tấm lòng đẹp dung dị, cố gắng lan tỏa tình đồng bào trong mùa dịch.

Vừa nghe công bố tài khoản “Quỹ vắc xin phòng Covid 19” của Chính phủ, chị Huệ quay sang nói với chồng: “Mình sẽ ủng hộ con số lớn hơn chi phí vắc xin mà nhà mình sẽ tiêu tốn”.

Nhận được sự hưởng ứng của chồng, chị Huệ liền ngồi tính: Lấy số người trong gia đình nhân với 240.000 đồng/người (giá ước tính thấp nhất cho 2 liều vắc xin/người). Sau đó cộng thêm số tiền dự định ủng hộ mới ra con số sẽ đóng góp.

Chị Huệ gửi tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid 19.

Nhẩm tính xong, chị nhanh chóng chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản của “Quỹ vắc xin phòng Covid 19” của Chính phủ với nội dung “Gia đình NaNi (tên thân mật của 2 con gái chị-PV) ủng hộ quỹ vắc xin chống covid”.

Chị Huệ chia sẻ: “Mặc dù Nhà nước sẽ tiêm miễn phí cho dân, nhưng với quá nhiều khoản mà ngân sách Nhà nước sẽ phải chi trả để phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân trong thời điểm hiện tại cũng như những tháng ngày sắp tới, thì việc toàn dân cùng chung tay với Chính phủ trong lúc này là điều rất cần thiết. Trong đó, vấn đề cấp bách là kinh phí mua vắc xin.

Trừ khi mình thuộc dạng đặc biệt khó khăn, còn không thì ít ra cũng nên tự chi trả tiền vắc xin cho chính bản thân và gia đình mình. Mỗi người chung tay một ít, sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo khổ, khó khăn hơn mình”.

Chị Kim Huệ tặng quà cho người dân trong khi nhà trọ bị cách ly tại TP. Thủ Đức.

Hiện tại, chị Huệ đang làm kế toán của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM. Khi dịch Covid-19 tái phát trên địa bàn thành phố, công ty của chị sớm cho nhân viên thực hiện giãn cách, làm việc tại nhà. Hai năm nay, cũng như nhiều người dân khác, dịch Covid khiến thu nhập của gia đình chị bị ảnh hưởng, thế nhưng chưa bao giờ chị từ bỏ ý định giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh hơn mình.

Tranh thủ những ngày có ông bà ngoại chăm sóc giúp 2 con gái, chị Huệ đứng ra kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp lương thực thực phẩm, vật dụng cần thiết cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố. Mới hồi đầu tháng 6, chị kêu gọi được hàng chục triệu đồng để giúp đỡ hàng trăm bà con trong khu vực bị phong tỏa ở phường Tăng Nhơn Phú A (TP. Thủ Đức).

“Những việc ủng hộ quỹ vắc xin hay các chương trình thiện nguyện mà tôi khởi xướng đều được gia đình ủng hộ nên cũng yên tâm. Dù biết là sức mình có hạn, không giúp được nhiều, nhưng có bao nhiêu cố gắng bấy nhiêu. Được góp phần chia sẻ khó khăn với họ là tôi hạnh phúc và cảm thấy mình sống không vô nghĩa rồi”, chị Huệ cười.

"Cả nước cố lên, Việt Nam sẽ chiến thắng!", lời cổ động dễ thương của chị Bích.

Cũng chung quan điểm như chị Huệ, chị Ngọc Bích (công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy) cũng đã gửi ủng hộ Quỹ 500.000 đồng. Chị hóm hỉnh: “Với số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản, tôi không thể chơi đẹp như anh Vượng, ủng hộ cả triệu liều vắc xin. Nhưng tôi có thể trả 2 liều của bản thân và thêm 2 liều cho một bệnh nhân nghèo nơi tôi đang làm chẳng hạn”.

Anh Nguyễn Vĩnh Phú (TP.HCM) cũng đã ủng hộ qua tài khoản Quỹ vắc xin ngay khi có thông tin chính thức. Mặc dù vợ anh vừa sinh con nhỏ, anh là lao động chính trong gia đình và công việc của anh bị ảnh hưởng khá nhiều, tuy nhiên anh vẫn “không muốn đứng ngoài cuộc”.

“Hiện tại, hầu như ai cũng bị ảnh hưởng bởi Covid, vì vậy chúng ta hãy cứ làm theo khả năng của mình để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người đóng góp ít nhưng hàng triệu người Việt Nam cùng đồng lòng thì chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch”.

“Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid 19” là câu nói thể hiện ý chí chung của đồng bào ta hiện nay. Nhờ những tấm lòng sẻ chia như chị Huệ, chị Bích, anh Phú.... chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Việt Nam sẽ có đủ “kháng thể” để chiến thắng dịch bệnh.

Hạnh Phúc

