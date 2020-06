“Con muốn mau lớn, đi làm để nuôi em. Con yêu em lắm mẹ ơi”. Nhớ lại lời tâm sự của con, lòng người mẹ đau thắt lại.

Phan Khánh Duy là nhân vật trong bài viết “Tái phát ung thư, bé trai bụng phình to đau đớn, tính mạng gặp nguy hiểm” được đăng tải hồi cuối tháng 5 trên Báo VietNamNet.

Khánh Duy là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư gan. Phát hiện bệnh muộn, khối u tái phát vào đúng chỗ vết mổ, bụng con bị phình to do có nhiều dịch. Thậm chí, con chẳng thể đi lại vì đau đớn. Thế nhưng Khánh Duy vẫn kiên cường chống chọi suốt nhiều tháng.

Duy có một người em trai chưa đầy 2 tuổi. Từ ngày có em, Duy vô cùng vui vẻ, con tỏ ra trưởng thành, chín chắn hơn, ôm em rất cẩn thận. Con thường khoe với mẹ những điều em làm. Mọi sự thay đổi của em đều là điều đặc biệt với con.

"Con đã từng mong có thể lớn thật nhanh, đi làm, kiếm tiền để nuôi em khôn lớn. Ước mơ này, bạn đọc VietNamNet đã giúp con thực hiện".

Nhà nghèo, cuộc sống không được thoải mái như bạn bè trang lứa, Khánh Duy thường ước lớn thật nhanh, để đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em. Thế nhưng, tuổi của con đã mãi mãi dừng lại ở con số 9. Ước mơ của con cũng gác lại.

Nhận được số tiền 81.102.800 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet gửi tặng, chị Võ Thị Thanh Thúy bật khóc nức nở. Sự ra đi quá nhanh của con khiến chị vẫn chưa thể tin nổi. Chị Thúy chia sẻ, chị muốn trích một phần trong số tiền này để giúp đỡ những em bé khác mà chị gặp trong Bệnh viện Ung bướu. Bởi chị đã thấu hiểu những đau khổ của các con, cũng như sự khó khăn của các cha mẹ có con bệnh. Phần còn lại, chị sẽ để làm quỹ cho đứa con nhỏ sau này đi học. "Các nhà hảo tâm đã giúp con thực hiện ước mơ của mình”.

Chị Thúy cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo VietNamNet cùng toàn thể các mạnh thường quân đã giúp đỡ. “Phận của con mỏng. Nhưng con đã nhận được tình thương, sự chúc phúc của rất nhiều người. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn”.

Riêng về số nợ đã vay mượn trong thời gian qua, chị Thúy sẽ cùng chồng gắng làm lụng, dành dụm để trả dần.

Khánh Hòa