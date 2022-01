MS 2021.340

Mặc dù đã được bạn đọc báo VietNamNet giúp đỡ song số tiền phẫu thuật của anh Lý vẫn vượt ra ngoài khả năng của gia đình.

Anh Lục Thanh Lý (30 tuổi ở Bắc Kạn) từ nhỏ đã phải chứng kiến những người ruột thịt của mình qua đời do căn bệnh ung thư. Hơn 10 năm trước, bố đẻ của anh mất vì ung thư gan, anh trai lên 8 tuổi cũng qua đời do ung thư máu.

Ngỡ tưởng ông trời buông tha cho số phận thì tháng 8/2021, anh Lý thấy mình mệt mỏi, khó thở, mặt mày tím tái. Đi khám từ Bệnh viện huyện Chợ Đồng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, cả gia đình như chết lặng khi hay tin, anh Lý bị ung thư trung thất di căn phổi. Bỗng trở thành gánh nặng cho vợ con, anh không còn thiết tha sống.

Mắc căn bệnh ung thư trung thất, anh Lý đang cần số 80 triệu đồng để mổ cắt khối u

Hoàn cảnh của anh Lý đã được báo VietNamNet đăng tải qua bài viết “Người đàn ông mong được chết cho vợ con bớt khổ”, lan toả đến nhiều độc giả. Qua báo, anh Lý được ủng hộ số tiền 13 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tính mạng anh đang rất mong manh. Việc điều trị bằng hoá chất không làm giảm hẳn sự phát tác của những tế bào ung thư ác tính. Qua hội chẩn, các bác sĩ giải thích rằng khối u di căn có thể chạy vào tim nguy cơ đe doạ đến tính mạng anh, muốn cứu mạng buộc phải mổ. Chi phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng.

Bạn đọc ủng hộ anh Lý hơn 13 triệu đồng

"Gia đình tôi vẫn còn nợ 120 triệu đồng chưa trả nổi, giờ không vay ai được nữa. Mà mổ là cách duy nhất để cứu chồng tôi", chị Nông Thị Thảo bật khóc. Vốn sinh sống ở địa phương khó khăn, gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, bệnh tật đeo bám khiến những con người khốn khổ càng lâm vào bước đường cùng.

Do đang chờ đến lượt để mổ nhưng không có tiền, anh Lý đang ở một nhà trọ bên ngoài. Ngồi thẫn thờ trong căn phòng chỉ đủ kê vừa một chiếc giường, người đàn ông rơi nước mắt khi nghe cô con gái 6 tuổi động viên bố qua điện thoại.

Ảnh anh Lý cùng con trai lúc chưa mắc bệnh

Hiểu được tính mạng mình đang bị đe doạ, anh rơi vào trầm tư vì nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, các con mình sẽ mồ côi cha. Căn bệnh ung thư đã cướp đi hai người thân yêu nhất của anh Lý, giờ một lần nữa lại như lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu anh.

Gom góp, đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm nhưng vẫn không lo đủ chi phí ca mổ, nước mắt người đàn ông lăn dài, bất lực trước số phận. Lúc này đây, anh vẫn đang cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nông Thị Thảo (vợ anh Lý), thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 0967593962

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.340 (anh Lục Thanh Lý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.