Lặng nhìn đứa con 3 tuổi miệng bập bẹ “con đau, con đau”, mái tóc đẹp đẽ rụng dần sau những lần xạ trị khiến vợ chồng anh Nghị lòng đau như cắt.

Ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Quang Nghị và chị Nguyễn Thị Thùy Sương (cùng SN 1994, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) sau khi hay tin bất hạnh vừa ập đến với vợ chồng trẻ.

Một người hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Nghị có với nhau 2 mặt con. Trong đó, cháu Nguyễn Thảo My (SN 2019) là con út và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vừa mới 3 tuổi, cháu My đã chịu bất hạnh vì mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Chia sẻ với PV, anh Nghị cho biết, từ khi ra đời, My là một đứa trẻ có tình trạng sức khỏe bình thường, không mắc bệnh bẩm sinh.

Thế nhưng vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, bé bỗng liên tục kêu đau, khóc không ngừng từ sáng đến tối nên vợ chồng anh Nghị đưa con lên khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

“Ngày 26 tháng Chạp năm ngoái, khi mọi người đang tất bật sửa soạn để đón Tết cổ truyền thì bất hạnh ập đến với gia đình tôi. Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, vợ chồng tôi chết lặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu giai đoạn đầu, nếu không chữa trị kịp thời thì khó giữ tính mạng”, anh Nghị nghẹn ngào nhớ lại.

Những cơn đau ập đến với con thơ khiến vợ chồng anh Nghị thắt lòng

Được biết, vợ chồng anh không có việc làm ổn định, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Mặc dù luôn cố gắng để vực dậy hoàn cảnh gia đình nhưng thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nguồn thu nhập chính của cả gia đình cũng chỉ dựa vào tiền công làm thuê mỗi ngày 200 nghìn của anh Nghị.

Khi nhận hung tin con gái 3 tuổi mang bạo bệnh, anh Nghị và vợ rơi vào tâm trạng hoảng loạn, vay mượn bạn bè, người thân được 10 triệu đồng để đưa cháu nhập viện.

Ngày mùng 2 Tết vừa qua, anh Nghị đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh. Trong lúc đang điều trị tại khoa Ung bướu thì không may cháu My dương tính với SARS-CoV-2. Cháu lại một lần nữa được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị Covid-19 và xạ trị ung thư máu.

Sau khi chồng con vào viện, chị Sương ở nhà chạy vạy, đi làm thời vụ để kiếm tiền chữa trị cho con. Thế rồi tới chị cũng nhiễm Covid-19 phải ở nhà điều trị, cuộc sống đã khó khăn lại chồng chất khó khăn.

“Lặng nhìn đứa con 3 tuổi miệng bập bẹ 'con đau, con đau', mái tóc rụng dần sau những lần xạ trị khiến vợ chồng tôi như có dao cắt trong lòng. Không nghĩ rằng, bất hạnh cuộc đời đến với con tôi sớm như vây. Chỉ mong các mạnh thường quân, các tấm lòng thơm thảo quan tâm, hỗ trợ cho gia đình ít kinh phí để điều trị cho con gái được ngày nào hay ngày đó. Tôi xin đội ơn mọi người suốt đời”, anh Nghị nức nở nói.

Đứa trẻ 3 tuổi tiều tụy vì ung thư

Ông Nguyễn Hữu Phận - Phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, hoàn cảnh của 2 vợ anh Nghị lúc này đang rất khó khăn, mong chờ sự quan tâm của cộng đồng.

“Mong các mạnh thường quân giúp cháu trong lúc này. Hiện tại, về phía xã cùng với bà con thôn xóm đang rất quan tâm đến cháu, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ tiến hành được trong phạm vi có thể”, ông Phận chia sẻ.

Quang Thành – Bảo Lâm

