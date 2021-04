MS 2021.098

Từng là một giáo viên giỏi đạt nhiều danh hiệu, được đồng nghiệp và học sinh quý mến, giờ đây, cô Loan bị bệnh tật hành hạ đến mức khó ai nhận ra.

Khi chúng tôi đến, cô Loan đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà, không một chút phản ứng dù chỉ là ánh mắt. Bấy lâu nay chỉ có chú Nguyễn Tấn Thuận, người trên danh nghĩa là chồng cũ của cô cận kề chăm sóc.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan nằm trơ như một em bé sơ sinh.

Cô Loan phải nhập viện do bị sốt, co giật. Sau khi thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ cho biết, do nằm một chỗ quá lâu, chăm sóc kém, cô bị rối loạn điện giải, không thể theo dõi chức năng thận, tim mạch, nhiễm trùng huyết do các ổ viêm loét, hoại tử.

Cô Loan có tiền sử đột quỵ và bệnh tâm thần từ vài năm trước, từng vào ra bệnh viện nhiều lần. Sau 5 năm bệnh tật, đến nay, đôi chân của cô đã liệt hoàn toàn, đôi tay cũng rất yếu, tiếp xúc kém.

Sau thời gian dài bệnh tật đeo bám, ngay cả đồng nghiệp cũ nhiều năm gắn bó của cô cũng giật mình khi gặp lại. Cô Lợi, cựu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi (TP. Thủ Đức – tức Quận 2 cũ), từng là lãnh đạo trực tiếp của cô Loan khi còn công tác tại trường, chia sẻ với VietNamNet, trên cương vị là giáo viên, sau đó là Hiệu phó, cô Loan luôn tận tậm cống hiến.

Nhìn cô Loan nằm co quắp hiện tại chẳng ai hình dung được người giáo viên giỏi giang thuở trước.

Sau nhiều lần chuyển trọ, số giấy khen, bằng khen, chứng nhận của cô cũng dần thất lạc chỉ còn lại vài tấm.

Cô dạy giỏi, lại có năng khiếu đàn, hát, viết chữ đẹp, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp, học trò nên ai cũng yêu mến. Thời còn công tác giảng dạy, cô Loan nhận được rất nhiều bằng khen Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua.

“Cô Loan mắc bệnh sau khi đã chuyển công tác vài năm khiến chúng tôi rất bất ngờ. Cứ mỗi lần đến thăm lại thấy sức khỏe của cô ấy yếu đi một chút, cuộc sống cũng ngày càng khó khăn hơn”, cô Lợi bùi ngùi.

Bán nhà cũng không đủ để chữa bệnh

Chú Nguyễn Tấn Thuận nghẹn giọng khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Vợ chồng chú ly hôn năm 1995, có một người con chung. Sau này hai người tái hợp nhưng không đăng ký kết hôn.

Năm 2014, cô Loan phát bệnh, thường xuyên đi lang thang, đến năm 2015 thì nặng hơn phải nằm một chỗ. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, chú Thuận quyết định bán nhà, thế nhưng tiền đã hết mà bệnh chẳng thể khỏi.

Chú Thuận chua xót: “Năm nay tôi 59 tuổi rồi, sức khỏe chẳng còn như trước. Có thời gian tôi chở vợ mình đi bán vé số dạo, nhưng bị họ hàng phản đối nhiều quá, nói tôi hành hạ, lợi dụng cô ấy. Tôi buồn mà không biết làm sao, may còn có con gái biết và thấu hiểu. Tôi nghĩ nếu hồi ấy mà đi đăng ký kết hôn lại, chắc giờ đã không gặp nhiều cản trở đến thế”.

Gần như một mình chú Thuận chăm sóc cho cô Loan suốt mấy năm nay.

Chị Hân, con gái của vợ chồng chú vừa bận gia đình riêng, con nhỏ, lại phải chăm sóc bà ngoại già yếu nằm liệt giường nên gần như một mình chú Thuận cáng đáng lo liệu, từ chăm sóc đến kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, tiền trả chủ phòng trọ.

“Tôi là đàn ông mà, chăm sóc sao kỹ càng bằng phụ nữ được. Cứ thỉnh thoảng lại phải đưa vào bệnh viện một đợt do bị sốt, co giật, lở loét… Mỗi lần như vậy, chi phí cũng cả chục triệu đồng. Tôi chỉ có thể tranh thủ đi chạy xe ôm, nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu, đâu còn để đóng viện phí. Chắc phải đưa về thôi”, người đàn ông xấp xỉ 60 tuổi bất lực trước thực tại của gia đình.

Cảm thương cho hoàn cảnh của cô Loan, những đồng nghiệp cũ thường rủ nhau gom góp tấm lòng, nhưng sự giúp đỡ ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Thông qua bài viết này, chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo của bạn đọc san sẻ với người giáo viên bạc mệnh.

Khánh Hòa

