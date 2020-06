Lời Tòa soạn: Bắt đầu từ Tháng 6/2020, VietNamNet sẽ tạo ra Diễn đàn để đăng các ý kiến của bạn đọc gửi về theo những chủ đề nổi lên trong tháng mà bạn đọc quan tâm.

Các ý kiến của bạn đọc có thể là những phản ánh tình hình thực tế ở địa phương đang sinh sống, đơn vị đang công tác, theo chủ đề báo đưa ra đồng thời đặt ra những giải pháp để nhằm hạn chế (nếu là những hiện tượng không lành mạnh) hoặc phát huy (nếu là những sự việc hiện tượng tốt).

Vừa qua nổi lên vấn đề "An toàn trong trường học". Đã có trường hợp học sinh bị thương, thậm chí thiệt mạng ngay tại trường học của mình. Vụ cây phượng đổ gây chết người ở một trường tại TP Hồ Chí Mình là một thí dụ. Những hình ảnh đẹp như chùm hoa phượng đỏ rực báo hiệu hè về gắn liền với tuổi học trò có thể trở thành nỗi ám ảnh với các em nếu người lớn không chú ý.

Chúng tôi xin đăng ý kiến của một bạn đọc về sự an toàn ở trường học.

Các chậu hoa nặng mấy ki-lô-gam được đặt trên thành lan can trước lớp học không có gì níu giữ. Có lớp “sáng tạo” hơn là hàn một thanh thép từ cột trụ này sang cột trụ khác rồi treo các chậu hoa lên. Cà phê sáng cuối tuần, nhóm bạn “8X” của chị Nam bàn tán sôi nổi về an toàn trong các trường học. Chị Nam thở dài nói:

- An toàn gì đâu, tôi thấy mà lo! Hôm trước, đến trường con học, tôi thấy phía trước các lớp học dạo này khác hơn đầu năm học. Nhìn từ xa trông cũng rất đẹp, những cây hoa đủ loại đang thi nhau khoe sắc, tỏa hương. Tò mò lại gần để xem, tôi mới giật mình. Các chậu hoa nặng mấy ki-lô-gam được đặt trên thành lan can trước lớp học không có gì níu giữ. Có lớp “sáng tạo” hơn là hàn một thanh thép từ cột trụ này sang cột trụ khác rồi treo các chậu hoa lên. Mỗi chậu hoa đều ghi tên của một nhóm học sinh để các em chăm sóc.

Tôi thật sự thấy lo và sợ. Sợ rằng, trước những buổi học và giờ ra chơi khi các em trên tầng đang chăm sóc các chậu hoa, các em phía dưới đang chơi đùa, không may chậu hoa rơi xuống thì không biết điều gì sẽ xẩy ra. Rồi những hôm gió to, những chậu hoa được treo trên thanh thép kia sẽ thế nào? Lâu ngày, thanh thép kia bị gỉ thì ra sao? Nghĩ vậy, tôi thấy rùng mình.

Tôi đã đem những suy nghĩ đó kiến nghị với nhà trường, hi vọng nhà trường sẽ có giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tiếp lời chị Nam, chị Xuân thêm vào:

- Tôi cũng thấy lo lắm các bạn ạ! Trường con tôi học, có cái bình nước 3000 lít được đặt trên một cái giá bằng sắt rất cao khoảng 6 mét. Lâu ngày do nước rò ra, giá sắt đã bị gỉ và yếu nên nguy cơ sập bình nước là rất cao. Đặc biệt, đó lại là chỗ học sinh thường rửa tay nữa mới thấy sợ.

Như khép lại câu chuyện về an toàn trường học, chị Hạnh nói:

- Tôi thấy nhiều trường học treo khẩu hiệu “trường em xanh – sạch – đẹp – an toàn” là chưa đúng, phải là “trường em an toàn – xanh – sạch – đẹp” thì mới đúng. An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu.

Chuyện của nhóm “8X” này về giáo dục còn nhiều, lần sau kể tiếp các bạn nhé!

Phan Nữ La Giang