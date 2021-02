Em trót dại ăn trộm ở siêu thị ít quần áo và bánh mì, thiệt hại khoảng 900 ngàn đồng. Quản lý siêu thị bắt được đã quay phim, chụp hình em cùng với giấy tờ tùy thân, xem hết tin nhắn trong điện thoại em.

Xin hỏi quản lý siêu thị làm như vậy có đúng không? Họ có quyền làm vậy không?

Luật sư tư vấn:

Bạn có hành vi trộm cắp tài sản trị giá 900.000 đồng. Đối với hành vi trộm cắp lần đầu, không gây hậu quả nghiêm trọng về giá trị tài sản thiệt hại (dưới 02 triệu), chưa bị kết án về 01 trong các tội về chiếm đoạt tài sản thì người thực hiện hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính.

Ảnh minh họa

Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Trộm cắp tài sản”

Như vậy, mức phạt hành chính với hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật là từ 01 đến 02 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính như trên, tùy thuộc vào thiệt hại về tài sản và mức độ nghiêm trọng gây ra, người có hành vi trộm cắp tài sản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Theo quy định tại Điều 173, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội trộm cắp tài sản thì:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật

…”

Bạn có hành vi trộm cắp tài sản nên sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm này (Công an xã, phường…). Việc các nhân viên bảo vệ tự ý xử lý và có hành vi như bạn nêu là không đúng quy định nên bạn có thể tố cáo hành vi này cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng; Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc