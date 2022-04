Đơn thư Bạn đọc tháng 3 năm 2022

Trong tháng, nhiều đơn thư liên quan đến việc việc thực thi pháp luật chưa đúng như thu hồi đền bù đất đai, bắt người, thu giữ tài sản. Ngoài ra, vấn đề bảo hiểm cũng được phản ánh vì chưa thực hiện đúng thỏa thuận...

1- Bà Ngô Thị Hạnh tổ 2, khu phố 7, phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc bà bị thu hồi gần 2000 m2 đất. Tuy nhiên theo phản ảnh của bà việc thu hồi trên của UBND là trái quy định, không đúng với luật đất đai. Bà làm đơn gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét vào cuộc xác minh điều tra, không để cho một số người núp dưới danh nghĩa Dự án trục lợi trên công sức, tài sản của người dân.

2- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, A1.12A12 Vinhomes River, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1,TP.HCM, gửi đơn khiếu nại Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM về việc khởi tố bà. Bà cho rằng do ham lời từ việc bán rượu cho Đặng Minh Anh Dũng, từ đó giúp Dũng trong công ty Vạn Đạt rồi dẫn đến những vi phạm pháp luật. Bà chỉ là người đứng tên còn mọi việc đều do Dũng thực hiện và đã có văn bản ngay từ đầu.

3- Ông Nguyễn Ngọc Oánh, khối 11 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, gửi đơn tố giác tội phạm. Ông cho rằng đã gửi đơn đến Công an huyện Sóc Sơn về việc: 1- Tố giác tin báo về tội phạm, 2- Tạm giữ phương tiện là ô tô của ông, 3- Ông bị mất tài sản. 4- Các đối tượng gây mất trật tự công cộng. Công an đã kéo dài làm thiệt hại đến kinh tế ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông, khiến ông không có phương tiện đi lại ảnh hưởng đến hợp đồng mà ông đã ký kết với các đối tác...

4- Ông Nguyễn Viết Hưng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, gửi đơn tố cáo thẩm phán công tác tại Tòa án nhân dận huyện Hạ Hòa có hành vị tiêu cực trong vụ án chia di sản thừa kế của gia đình ông. Cụ thể ông cho rằng di chúc của mẹ ông viết khi còn tỉnh táo đã bị hủy và sau đó chia đất không đúng. Ông cả và mẹ thì được gần 1000 m2 trong khi 9 anh em ông phải làm nhà thờ tự thì chỉ được 590 m2, nhưng tòa chỉ giải quyết cho 354,4 m2 còn thiếu 236 m2 nhưng lại lấy bằng tiền...

Bất nhất trong việc công nhận trả bảo hiểm

5- Bà Vũ Thị Sau, số 26, thôn 5 cống Hà, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng, gửi đơn kêu cứu về việc bà bị thu hồi đất của UBND huyện cho Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Bà cho rằng đất của nhà bà nằm trong diện tích 324 ha bị thu hồi song đây là nơi duy nhất của gia đình. Nếu nhà nước thu hồi thì phải có thông báo cụ thể đến từng gia đình và bố trí nơi ở cho bà như thế nào...

6- Ông Dương Tiến Dũng, số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, thay mặt cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam gửi đơn kiến nghị về việc bổ nhiệm không đúng quy định. Cụ thể Bộ Giao thông vận tải đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Việt làm Cục phó cục HHVN trái quy định khi ông này chỉ có bằng đại học ngắn hạn và đã được các báo phản ảnh. Tuy nhiên đến lần thứ 2 bộ không xem xét mà vẫn tiếp tục bổ nhiệm lại.

7- Ông Lê Văn Chính ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh, gửi đơn tố cáo ông Võ Văn Thừa, cán bộ của Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. Ông đã mua bảo hiểm cho nhân viên của công ty ông trong đó có ông Nguyễn Văn Tươi. Theo ông, trước khi ký mua bảo hiểm ông Tươi đã đi khám bệnh tại bệnh viện và được Công ty bảo hiểm chấp nhận đúng thủ tục. Tuy nhiên sau đó ông Tươi bị bệnh và chết. Công ty AIA đã cho người đi kiểm tra và lúc đầu đã thống nhất đạt 100%. Người đại diện công ty là ông Thừa còn thống nhất xây 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 nhân viên của ông nhưng phải có tiền hợp tác. Trong lúc công ty AIA chưa chuyển tiền xây nhà ông Thừa đòi tiền hợp tác nhưng ông không chuyển, sau đó còn cho rằng ông Tươi chết là bệnh khác không đúng trong hợp đồng...

8- Tống Viết Hiền, công tác tại sở y tế Phú Thọ làm đơn tố cáo một cán bộ lãnh đạo trong Sở về việc bao che, bỏ sót tội phạm. Ông cũng đã cấu kết với doanh nghiệp về xây dựng đấu thầu sai quy định gây thất thoát và tham nhũng lên đến hàng chục tỷ. Cụ thể mua máy X quang vú kỹ thuật số của TQ tăng gấp 2 lần, mua máy PCR 300 tăng gấp 2 lần, cấu kết với doanh nghiệp xây dựng phòng khám chất lượng cao ở huyện Thanh Thủy và Cẩm Khê...

9- Tập thể cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội (Không có ai đứng đơn), gửi đơn tố cáo việc vi phạm pháp luật trong việc bổ nhiệm Phó hiệu trưởng của trường. Cụ thể đơn đã chỉ ra 6 nội dung liên quan đến cá nhân ông Hiệu phó như mua bằng ngoại ngữ, uy tín thấp thăng tiến nhanh, tuyển dụng sai qui định người nhà, không trung thực khi khai báo lý lịch...

Ban Bạn đọc