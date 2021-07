Sáng 20/7, nhiều bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối đã tập trung trước cổng Bệnh viện đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa để xin giúp đỡ.

Trước đó, Báo VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều bệnh nhân suy thận tại Đức Hòa, Long An, về việc phải chuyển qua chạy thận tại bệnh viện tư nhân mới mở, không được hưởng bảo hiểm y tế khiến chi phí vượt quá khả năng.

Cụ thể, chị N. bị suy thận mãn giai đoạn cuối, đã chạy thận 3 năm nay. Mỗi tuần chị chạy thận 3 lần, mỗi tháng chi phí điều trị của chị khoảng 3 triệu đồng.

Vài ngày trước, chị nhận được thông báo của Bệnh viện đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa (Long An), chị cùng khoảng 60 bệnh nhân suy thận khác sẽ được chuyển sang Bệnh viện Xuyên Á để tiếp tục chạy thận. Bởi Bệnh viện đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa đã có quyết định chuyển đổi công năng sang điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng từ ngày 18/7.

Tuy nhiên, khi chị N. cùng một số bệnh nhân khác liên hệ với đại diện Bệnh viện Xuyên Á thì được biết, do bệnh viện mới khánh thành nên bệnh nhân chuyển sang chạy thận sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Một bệnh nhân nhận được giấy chuyển tuyến sang Bệnh viện Xuyên Á (Ảnh: NVCC).

Chị N. nhẩm tính, riêng chi phí mỗi lần chạy thận khoảng 1 triệu đồng, ngoài ra còn phải trả tiền xét nghiệm Covid-19, xét nghiệm máu, truyền máu... Như vậy, chi phí mỗi tháng của chị lên tới khoảng 15 triệu đồng, số tiền quá cao đối với gia đình chị.

Kể từ lúc chị mắc bệnh, phải chạy thận định kỳ, cả gia đình 4 người phụ thuộc hết vào đồng lương phụ hồ còm cõi của chồng chị. Khi dịch Covid-19 bùng phát, chồng chị cũng thất nghiệp ở nhà. Hai đứa con còn quá nhỏ, mới 6 tuổi và 8 tuổi, chẳng thể phụ đỡ được gì. Vì vậy, chị không biết phải “đào ở đâu” số tiền lớn đến vậy để đi chạy thận.

“Hơn 60 bệnh nhân chúng tôi đều nghèo khổ cả, giờ dịch Covid-19 sắp đói đến nơi, mà còn phải lo khoản tiền khổng lồ ấy, chúng tôi biết lấy gì để trả bây giờ”, chị N. giãi bày.

Sáng sớm ngày 20/7, nhiều bệnh nhân tập trung trước cổng bệnh viện, hi vọng được giúp đỡ (NVCC).

PV VietNamNet đã liên hệ tới Bệnh viện đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa để tìm hiểu sự việc. Đại diện bệnh viện cho biết, bệnh viện thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Đức Hòa, Sở Y tế tỉnh và UBND tỉnh Long An, chuyển đổi công năng sang điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng. Vì vậy, từ ngày 18/7, bệnh viện đã không tiếp thêm bệnh nhân điều trị thông thường. Đối với bệnh nhân nặng như suy thận, bệnh viện đã liên hệ và làm hồ sơ giới thiệu sang Bệnh viện Xuyên Á để điều trị tiếp.

“Bởi UBND huyện Đức Hòa và Sở Y tế tỉnh Long An đã chỉ đạo chúng tôi chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện Xuyên Á, đồng thời cho bên đó mượn 5 máy chạy thận, còn vấn đề bảo hiểm y tế hay chi phí điều trị thì chúng tôi không can thiệp được. Bệnh nhân có thắc mắc gì thì kiến nghị về UBND huyện Đức Hòa, Sở Y tế tỉnh Long An và UBND tỉnh Long An để có hướng giải quyết”, đại diện bệnh viện cho biết thêm.

PV VietNamNet cũng đã nhiều lần liên hệ đến số điện thoại được cung cấp của ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An nhưng không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Khánh Hòa