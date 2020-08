Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu cuối 8/2020

Trong tháng 8, Báo VietNamNet nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc, trong đó chủ yếu phản ánh việc tranh chấp đất đai và tín dụng đen.

1. Ông Lê Mạnh Tuấn ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội) khiếu nại về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và họ Lê. Chủ tịch huyện Tiên Lữ tự ý cắt 71m2 nhà và 48 m2 ngõ của gia đình cho họ Lê. Ông đã khiếu kiện 12 năm và Thanh tra Chính phủ có ý kiến giải quyết vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

2. Công ty TNHH Vũ Hùng Phát ở 211 Giáp Nhất, Thượng Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) tố cáo 5 công an quận Hoàng Mai về việc thuê xe của công ty tự lái và đã đi cầm cố lấy tiền, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Công ty đã cử nhiều cán bộ đi tìm xe nhiều tháng nhiều ngày, tiền mua thiết bị định vị, tiền mua phụ tùng của xe bị lấy, tổng thiệt hại lên đến 1.746.550.000 đồng. Đồng thời cũng tố cáo 4 cán bộ là 4 công an quận Hoàng Mai đã nói không đúng sự thật, làm công văn gửi đi nhiều nơi các cơ quan bảo vệ pháp luật và báo chí.

Vấn đề này, VietNamNet đang theo dõi và nghiên cứu xử lý.

3. Công ty TNHH Quang Tiến tại 38/40 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thay mặt cho 79 doanh nghiệp có đơn kiến nghị UB KTTW về việc một số cơ quan, bộ ngành (Thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch đầu tư) chậm trả kinh phí làm cầu treo dân sinh cho 79 nhà thầu tham gia với số tiền 169 tỷ với Ban quản lý dự án 3.

Đơn thư đã đến Ban Kiểm tra TW, chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc cụ thể và thông tin trên báo.

4. Ông Bùi Anh Tú, giáo viên khoa CNTT-KT Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ khiếu nại và tố cáo ông Hiệu trưởng, Bí thư đảng ủy, Hiệu trường nhà trường đã lạm dụng quyền lực trong công tác điều hành quản lý, có nhiều hành động việc làm bất chấp quy định của pháp luật, dùng lá phiếu lấy số đông áp đảo chụp mũ, vu khống, gán ghép khuyết điểm để trù đập người tố cáo. Đơn của ông đã gửi đến các cơ quan của tỉnh Phú Thọ, và Bí thư, Chủ tịch tỉnh, một số các cơ quan thẩm quyền của Trung ương.

VietNamNet đang nghiên cứu và xử lý nội dung đơn thư của ông.

5. Anh Nguyễn Thế Nam, Đường Phùng Khoang, Trung Văn (Hà Nội) đơn đề 19-8 gửi lần 2 tố cáo hành vi của Nguyễn Cao Cường hành hung gây thương tích. Anh đã làm đơn gửi công an Quận Thanh Xuân và Viên Kiểm sát quận trong việc thu thập tài liệu không khách quan để chứng minh tội phạm mà có dấu hiệu sắp xếp , định hướng để vụ việc chìm xuống nhằm bao che tội phạm. Việc này cơ quan công an đã làm việc nhiều lần và cho đến nay cơ quan đã có thông báo không thụ lý giải quyết với lý do đã hết thời hiệu khiếu nại theo qui định.

6. Ông Phạm Quốc Cường, số nhà 236, Ngô Gia tự, Phường Ninh Bình, TP Ninh Bình (Ninh Bình) gửi đơn đến báo và Chính phủ kiến nghị xem xét việc tỉnh chưa thực hiện đúng Chỉ thị 35 của Trung ương trong việc bố trí chức danh bí thư không phải là người địa phương nhưng Ninh Bình có nhiều huyện vẫn không thực hiện. Ngoài ra, có chuyện thiên vị ưu ái cho một số cán bộ theo kiểu lên nhanh, đề bạt nhanh.

VietNamNet đang nghiên cứu đơn kiến nghị.

7. Ông Trần Công Thìn, thôn Trung Tấm, xã Đạ K’năng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng có đơn kêu oan khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng và báo chí về việc ông bị tòa án huyện tuyên phạt 24 tháng tù gian về tội cố ý gây thương tích. Ông đã kháng cáo lên Tòa án tỉnh Lâm Đồng đưa ra phúc thẩm và ra bản án hình sự phúc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm do chứng cứ chưa được làm rõ. Sau đó, Tòa án huyện Đam Rông tiếp tục đem vụ án ra xét xử và ông vẫn bị xử 24 tháng tù giam. Tiếp đó, tòa án tỉnh đã xét xử phúc thẩm và ông vẫn bị tuyên 24 tháng tù giam.

Ông vẫn tiếp tục đề nghị giám đốc thẩm và gửi đơn đến các cơ quan báo chí.

8. Bà Dương Tuyết Trinh, 116A/7, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long kêu cứu về việc trường cao đẳng sư phạm nơi bà công tác đã không làm đúng chỉ đạo của trên ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của giáo vên, viên chức.

Đơn thư của bà đã được gửi đến nhiều cơ quan chức năng của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT song đến nay Sở vẫn không giải quyết dứt điểm.

9. Ông Võ Hữu Sáu, xóm 4. xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, gửi đơn tố cáo khẩn cấp về việc Chủ tịch xã đã cắt 125m2 đất của bà của ông cho hộ bên cạnh. Ông đã tố cáo lên huyện và tỉnh. Vụ việc được xem xét nhiều cấp song vẫn không thực hiện vì theo ông có sự bao che từ lãnh đạo.

10. Ông Nguyễn Anh Lâm, thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu (lần 2) về việc ông có vay nợ ông Nguyễn Văn S. là người cùng quê với số tiền 500 triệu. Số tiền đó ông đứng tên vay cho cơ quan là Công ty TNHH Công nghệ Hóa dược và Hóa sinh hữu cơ thuộc Viện Công nghệ Hóa học Việt Nam để nghiên cứu dược liệu. Sau đó ông đã trả, tuy nhiên ông bị ông S. và một số đối tượng trong xã lừa đảo chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản công dân, sử dụng trái phép tài sản của gia đình, hành hung cá nhân ông.

Về việc này báo VietNamNet đã có công văn gửi đến công an và chính quyền huyện Chương Mỹ, công an và chính quyền thành phố Hà Nội. Đến nay, báo mới nhận được công văn của Ban tiếp công dân thành phố gửi Công an Thành phố, ngoài ra vẫn chưa nhận được công văn trả lời của các cơ quan: Công an thành phố Công an và Chính quyền huyện Chương Mỹ về hướng xử lý vụ việc trên.

11. Ông Trần Xuân Thành địa chỉ tại Khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) kêu cứu về việc ông bị cưỡng chế ngôi nhà không đúng pháp luật. Vợ chống ông đã khiếu nại, chỉ ra hàng loạt sai phạm của chấp hành viên và cho rằng việc chỉ đạo của cấp trên không được cấp dưới chấp hành nên quyền lợi hợp pháp của gia đình không được giải quyết.

Tuy nhiên Tổng cục thi hành án dân sự đã có công văn số 2477/TCTHADS-GQKNTC ngày 31/7/2020 cho rằng đến nay các nội dung khiếu nại đều đã được giải quyết.

Ban Bạn đọc