Nửa cuối tháng 1/2021, các đơn thư tập trung chủ yếu về việc đất đai bị chiếm đoạt do lừa đảo hoặc không làm được sổ đỏ. Ngoài ra phản ánh hiện tượng bè phái trong công tác cán bộ, ô dù, tham nhũng...

1- Những người lao động thuộc BHXH Việt Nam gửi đơn tố cáo ông Hiệu trưởng Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH trên các mặt sau: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý tài chính; về công tác đảng; về công tác cán bộ… Đơn kiến nghị đã nêu cụ thể các vi phạm và kiến nghị lãnh đạo bảo hiểm Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền cần điều tra làm rõ và kết luận để ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng chức quyền. Đơn của các ông bà đã gửi đến Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan báo chí.

2- Bà Nguyễn Thị Xuân Minh, Thôn Kim Đâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, làm đơn kêu cứu về việc bà có mảnh đất mua từ năm 2004 diện tích là 1945 m2, đã ở lâu dài và được chính quyền trước đó xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với luật đất đai và đã được cơ quan địa chính huyện Cam Lộ ký, đóng dấu xác nhận về hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Tuy nhiên Hội đồng đăng ký đất đai xã Cam An lại chỉ xét cấp có 633m2, gạch đi 1312m2 đất mà không có lý do.

3- Bà Trần Thị Bích Chi hiện ở 169, tổ 6, khu 3, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. tố cáo bà Lê Thanh Tâm ở thị trấn Tân Phú đã lừa đảo chiếm đoạt 942,7m2 đất do sự tiếp tay của cán bộ có trách nhiệm ở tỉnh Đồng Nai. Vụ việc bắt đầu bằng việc bà vay 50 triệu đồng và bà Tâm đã lập hợp đồng chuyển nhượng giả để cầm giữ CN QSDĐ là 942,7m2 của gia đình bà. Sau đó được cán bộ cơ quan nhà nước tiếp tay để làm quyền sở hữu. Bà đã khởi kiện và đã được Tòa án thụ lý. Tuy nhiên các cấp sơ thẩm vẫn chưa xử đúng người đúng tội, bà đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân tối cao. Bà mong các cấp điều tra công minh, xử đúng người đúng tội, trả lại CN QSDĐ cho bà.

4- Tập thể giáo viên, người lao động trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng), gửi đơn phản ánh về Hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể đưa những cán bộ không đủ năng lực trình độ lên các chức vụ Trưởng khoa và Phó hiệu trưởng, những người thuộc ekip của mình. Quản lý tài sản của nhà trường yêu kém, làm thiệt hại cho nhà trường...

5- Ông Nguyễn Thế Nam ở Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội, tiếp tục gửi 2 đơn thư về việc ông bị hành hung nhưng công an quận Thanh Xuân không xử lý. Chúng tôi đã đăng tải nhiều lần và vụ việc này không có tình tiết gì mới.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đất đai

6- Bà Phạm Thị Quỳnh Lan, 127 Lạc Trung B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, phản ánh việc gia đình có căn nhà tại 1021 Ngô Gia Tự, tổ 11, phường Đức Giang, quận Long Biên, HN, tháng 12 năm 2020 ông Lê Đăng Quân có hành vi xâm phạm và bà đã làm đơn gửi công an quận Long Biên giải quyết. Trong khi quận chưa giải quyết thì 1 số cán bộ công an phường có đến nhà và nói gia đình bà nên trả lại nhà đất cho ông Quân. Quá trình giải quyết bà cho rằng công an phường đã không khách quan.

7- Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện Ứng hòa, HN, làm đơn tố cáo việc gia đình bà có nhà và sinh sống tại khu xóm Lẻ, ngõ 214/55 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Mảnh đất này ở từ lâu có khai báo. Gần đây chủ tịch xã Tân Triều chỉ đạo 1 nhóm người đến phá nhà đánh người. Gia đình đã điện báo công an và được hòa giải. Tuy nhiên gia đình bà đã không có nhà ở và đi ở nhờ. Bà yêu cầu điều tra xử lý.

Ban Bạn đọc