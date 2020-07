Đầu tháng 7/2020, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư, email của Bạn đọc.

1. Các BĐ Hoàng Mạnh Hùng, Lại Văn Tạo, Lại Thị Liên, Phạm Thị Mai, Dương Xuân Lợi gửi đơn đề nghị đề ngày 30/6. Nội dung: Các BĐ đại diện cho 5 hộ gia đình sinh sống ở ngôi nhà số 225 Thụy Khuê. Căn nhà này hiện bị xuống cấp nghiêm trọng và chịu ảnh hưởng bởi việc xây dựng của ngôi nhà số 223 liền kề từ năm 1997. UBND TP Hà Nội đã ra công văn số 2879/UB-NNĐC chấp thuận cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ khu tái định cư phá dỡ nhà nguy hiểm 225 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội). Tuy nhiên đến nay đã 21 năm, “các hộ trong số nhà 225 Thụy Khuê cũng đã phát triển thêm nhiều thế hệ…Các gia đình thuê nhà chỗ này, mai chỗ khác rất long đong, thủ tục hành chính phức tạp..”. Các BĐ kính mong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành nhanh số nhà 225 Thụy Khuê để các hộ sớm tái định cư, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng thêm kinh phí hỗ trợ thuê chỗ ở tạm để các hộ gia đình giảm bớt khó khăn.

2. Bạn đọc Vũ Thị Minh Thủy thường trú số 9 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhiều lần gửi đơn, mới nhất đề ngày 07/07/2020. Nội dung: BĐ Minh Thủy tiếp tục khiếu nại Văn bản số 848/TB-UBND ngày 24/7/2017 của UBND TP Hà Nội thông báo cho BĐ Minh Thủy về việc không thụ lý giải quyết tố cáo do “nội dung tố cáo trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết”. BĐ Minh Thủy cũng khiếu nại một số văn bản của Thanh tra, Sở Xây dựng, Xí nghiệp QL và PT nhà quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về việc quản lý, sử dụng nhà số 9 Hàng Trống. Đề nghị các cơ quan chức năng Thanh tra TP và CT TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẩn trương xem xét giải quyết vấn đề này như UBND TP đã giao tại Văn bản số 9643/VP-ĐT ngày 10/12/2018.

3. BĐ Chu Đắc Tính (SN 1970) cùng vợ là Nguyễn Thị Dự (SN 1971), trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) gửi đơn khẩn thiết đề nghị giải quyết việc cố tình không thi hành án dân sự đề ngày 8/7. Nội dung: Theo Quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Hoài Đức, hai người Tạ Văn Hải và Phó Thị Thơm (ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) phải trả các BĐ số tiền 2.833.883.000 đồng. Tuy nhiên vợ chồng Hải – Thơm cố tình không chấp hành thực hiện. Mặc dù các BĐ nhiều lần đề nghị thi hành án nhưng Chi cục Thi hành án huyện Hoài Đức vẫn không xác định đúng điều kiện thi hành án của vợ chồng Hải – Thơm, khiến có BĐ lâm vào tình cảnh khó khăn do không có tiền trả nợ Ngân hàng. Các BĐ đề nghị cơ quan chức năng xác minh, điều tra để sớm được thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. BĐ Nguyễn Văn Luyện (ở thôn Cán Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) gửi đơn kêu cứu đề ngày 8/7. Nội dung: BĐ là bố của bị cáo Nguyễn Tiến Vương trong vụ án Giết người được TAND cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 23/12/2019. BĐ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm trong vụ án nêu trên nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng liên quan đến việc giải quyết vụ án này. Theo BĐ, tại các giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng đã không đánh giá khách quan các chứng cứ trong hồ sơ, không đánh giá khách quan vai trò của các bị cáo trong vụ án, dẫn đến nhận định sai lầm mức độ hành vi của các bị cáo trong vụ án. BĐ kính mong được làm rõ để xử lý sai phạm và tiến hành giám đốc thẩm vụ án.

5. BĐ phamvanchung0001@gmail.com gửi bài viết cộng tác: Không nên cơ cấu, bổ nhiệm cán bộ “dễ bảo”, làm tròn vai; Cần quyết liệt để kiềm chế đà tăng giá các mặt hàng thiết yếu; Bỏ phí thức ăn thừa là không nên!; Không chủ quan, lơ là trong phòng chống bệnh bạch hầu; Cần kiên quyết trấn áp tội phạm đường phố và BĐ ducgiangnhan@gmail.com gửi “Cần ngăn chặn tai nạn đuối nước đối với trẻ em”. Xin cảm ơn các bạn đọc đã đóng góp ý kiến.

6. BĐ Lê Trọng Danh là kỹ sư cầu đường công tác tại Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đề ngày 14/7. Nội dung: Sau khi tố cáo những sai phạm trong quá trình thi công công trình, BĐ bị hai đối tượng tự giới thiệu đến từ Hà Nội tìm về tận nhà, đe dọa gia đình khiến mẹ của BĐ lo sợ mà lâm bệnh rồi qua đời. Tháng 6/2018, BĐ tiếp tục bị các đối tượng tìm về tận nơi công tác để tổ chức dàn dựng, đánh dẫn đến chấn thương. Những vụ việc này đã bị Công an TP Quảng Ngãi đề nghị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, BĐ cho rằng tất cả các sự việc đều do kẻ chủ mưu đứng sau vì lý do bị BĐ tố cáo; “Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra bổ sung lại vụ án nhưng vẫn chưa làm rõ vấn đề, bỏ lọt tội phạm”. BĐ hiện đã phải xin nghỉ việc để lánh nạn, chờ đợi cơ quan có thẩm quyền điều tra vào cuộc để bảo vệ, tìm hiểu. Xin chuyển đơn của BĐ đến các cơ quan nhà nước xem xét, xử lý.

