Trong tháng, báo VietNamNet tiếp tục nhận được đơn thư kêu cứu liên quan đến thu hồi đất đai, làm thủ tục về quyền sở hữu đất,... đặc biệt các cơ quan cấp trên chỉ đạo nhưng cấp dưới vẫn không thực hiện.

1- Tập thể cán bộ ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thanh Hóa, viết đơn tố cáo một cán bộ của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa không đủ tiêu chuẩn đã được Thanh tra Bộ về thanh tra nhưng vẫn được lãnh đạo ngành và tỉnh bao che. Cụ thể, khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc ông không qua cán bộ cấp phòng, không có bằng cấp và chứng chỉ theo qui định. Ngoài ra khi học Tiến sỹ trong 4 năm theo chương trình 165 lại được hưởng nguyên lương, trong khi những người khác cùng đối tượng như thế chỉ hưởng có 40% lương..

2- Ông Hoàng Văn Lâm, Giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Hà Trung, địa chỉ nhà khách Cầu Lèn, tiểu khu 1, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa, gửi đơn kêu cứu về việc công ty bị công an Hà Trung, đội quản lý thị trường số 15 Hà Trung ngang nhiên vào lục soát công ty bắt giải thích về quy trình công nghệ sản xuất, về tính năng nguyên lý của máy móc. Theo ông họ cho rằng tem, nhãn mác ngô là của công ty khác và có đơn thư của doanh nghiệp khác tố cáo... kể từ tháng 6 đến nay công ty không hoạt động được làm thiệt hại cho công ty hàng chục tỷ đồng, máy móc hư hỏng, nguyên liệu hư hỏng... Ông đã làm đơn lên Cục quản lý thị trường nhưng đều không có câu trả lời.

3- Bà Đỗ Thị Chuyên và các hộ dân tại thôn Lò Vôi, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, gửi đơn kêu cứu về việc huyện Thủy Nguyên đã ra lệnh cưỡng chế 6 hộ dân trong khi chưa giải quyết kiến nghị của người dân, chưa giải quyết các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, chưa có đất tái định cư. Chính quyền xã đã phá nhà dân gây cảnh "màn trời chiếu đất".

4- Ông Lư Hoàng Sang, địa chỉ 805 ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là giám đốc CTTNHH MTV TMDV An Lộc Phát, gửi đơn kêu cứu về việc bị ông Phạm Quốc Văn và một số người khác đến công ty của ông có hành động đe dọa nhân viên. Công ty đã gọi điện báo công an nhưng họ không can thiệp trong khi các cá nhân trên vẫn tiếp tục đe dọa nhốt nhân viên, không cho đi ăn cơm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của công ty.

5- Bà Trần Thị Thi, nhà số 33, ngõ 98-Đ, Ngô Gia Tự, khối 1 phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, gửi đơn khiếu nại ông Phó chánh Tòa án hành chính - Thẩm phán, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bà đã gửi đơn khiếu nại quyết định hành chính của CT- UBND huyện Thanh Chương về quyết định cấp giấy CNQSD đất của liệt sỹ Trần Công Hạnh cho bà Hường xã viên khác được sử dụng hợp pháp... đồng thời cũng yêu cầu Tòa án thực hiện công văn của Văn phòng thủ tướng trong việc xem xét các quyết định của Tòa án.

6- Ông Đỗ Quốc Huy, số 69, đường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, làm đơn kêu cứu khẩn cấp về việc gia đình ông có mâu thuẫn với bà Đỗ Thị Minh, bị con rể bà kéo nhóm đối tượng côn đồ mang dao kiếm đến thanh toán. Hậu quả các con ông bị đánh, em trai bị chém vào tay trái, còn ông bị chém đứt gần rời 3 ngón tay phải vào cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp.

Do vết thương nặng nên được đưa vào Viện 108, xác định tỷ lệ thương tích 11%. Con gái thì thường xuyên hoảng loạn do chấn động não. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT công an quận Ngô Quyền khởi tố. Tuy nhiên hiện nay các đối tượng không bị bắt mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gia đình vẫn lo sợ bị trả thù.

7- Bà Kiều Thị Nga thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum, gửi đơn cầu cứu và kiến nghị về việc gia đình bà bị thu hồi đất để làm lòng hồ. Đất đai gia đình khai hoang đã lâu, không tranh chấp, lấn chiếm nhưng nay hội đồng bồi thường thu hồi. Việc thu hồi đã: Không bồi thường đúng, tự cắt tự thêm tài sản bồi thường; phân biệt đối xử khi bồi thường; thu hồi đất không đúng qui trình...Bà đã làm đơn lên huyện nhưng huyện vẫn không thụ lý giải quyết mà không nêu rõ lý do. Bà cũng đã làm đơn đến các ban ngành ở Trung ương nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Công văn trả lời

1- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trả lời công văn của báo về trường hợp bà Nguyễn Thị Minh, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về việc không làm thủ tục cấp quyền SHĐ của gia đình bà mặc dù có đủ giáy tờ.

2- UBND tỉnh Thanh Hóa, trả lời công văn của báo về vụ ông Hoàng Văn Lâm, công ty thực phẩm xuất khẩu Hà Trung đã bị công an huyện Hà Trung, Đội Quản lý thị trường ngang nhiên vào lục soát, bắt giải thích về quy trình công nghệ, về tính năng nguyên lý máy móc về tem nhãn mắc của công ty khác bị cơ quan này giả dạng...

3- Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên, Về công văn yêu cầu trả lời đơn thư bạn đọc đối với bằng Đại học dược của bà Hoàng Kim Tuyến. Công văn thông tin việc cấp bằng cho bà Tuyến là đúng thông qua kết quả, thời gian học tại trường.

Ban Bạn đọc